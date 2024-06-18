川普「封口費」案噤言令 持續有效

前總統川普。(路透)

前總統川普 遭控偽造商業紀錄的「封口費」案定罪收場，但法官從開審之前對川普下達的噤言令(gag order)，直到現在依然有效。

有線電視新聞網(CNN)報導，根據紐約上訴法院18日公布的案件裁決清單，川普對噤言令提出上訴已遭駁回。川普律師並未對法院裁決結果發表評論。

紐約州 高等法院法官默欽(Juan Merchan)在「封口費」案開審期之前，今年3月同意檢方要求而對川普下達噤言令，避免川普對證人、陪審員、法院人員與家屬發表公開評論。

「封口費」開審出期，川普就因十度違反噤言令，被默欽處以十萬罰金。默欽警告川普，繼續觸犯噤言令恐將坐牢。

川普辯護律師向法院上訴指出，噤言令有違憲之虞。曼哈頓區域檢察官白艾榮 (Alvin Bragg)則向法院指出，紀錄顯示川普經常對訴訟相關人士做出威脅、發表煽動言論或者詆毀。

「封口費」陪審團5月30日裁定，川普遭控34項重罪罪名全數罪名成立。川普成為美國史上第一位刑事重罪定罪的前任總統，法官訂於7月11日宣布刑期。

除了針對噤言令提出上訴之外，川普也要求默欽在7月11日宣判刑期之前撤銷噤言令。