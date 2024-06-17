淡化挖礦GPU收益挨告案 最高法院同意NVIDIA上訴

輝達（NVIDIA）在6月台北電腦展時，展示的GeForce系列設備。 (路透)

美國最高法院周一（17日）同意輝達 （NVIDIA）所請，將審理一宗指控輝達誤導投資 人的案件，輝達希望以此阻止公司被控證券詐欺的訴訟糾紛。

案件起源於2018年有部分投資人提告，指控輝達和執行長黃仁勳 在2017年和2018年不誠實地淡化公司來自加密幣挖礦相關的營收成長，誤導投資人。官司由總部在瑞典斯德哥爾摩的一家投資管理公司主導，提出集體訴訟，下級法院收到金錢賠償請求，但沒有具體求償金額。

輝達如今因為是人工智慧（AI）的最大收益者之一，成了展翅高飛的公司，市值大飆。

2018年時，輝達的繪圖處理器（GPU）成為加密幣挖礦的熱門晶片。原告當時主張，輝達和公司高層主管，違反1934年證券交易法案，涉嫌欺騙投資人公司對於加密幣採礦收入的依賴。相關的隱瞞誤導了投資人與分析師，而他們想了解挖礦對輝達營運的影響。

提告的投資人指出，2017年和2018年時，輝達執行長黃仁勳隱瞞了公司創紀錄的收入成長，是由該公司旗艦產品GeForce GPU的採礦相關銷售所推動，而不是由遊戲銷售而來。

他們認為，加密貨幣市場的波動性很大，這代表公司面臨的風險，其實比其揭露的資訊更大。輝達2018年11月表示其未能達到營收預期，當時曾經導致股價在兩天內暴跌逾28%。

美國地區法官Haywood Gilliam Jr. 在2021年時駁回這項提告，但舊金山巡迴上訴法院之後以兩票對一票，裁定重新審理。上訴法院後來認定原告的指控充分，同意案件繼續進行。輝達請求司法接受其上訴，辯稱巡迴上訴法院的裁決將會開啟濫訴之門。

另一方面，輝達2020年已同意支付550萬美元，和解美國證管會（SEC）提出輝達未正確揭露加密幣挖礦對其遊戲部門影響的相關指控。