涉「千人計畫」遭判刑 前哈佛教授將赴港大演講或獲聘

曾參加「千人計畫」被定罪的美國科學家李柏(中)，傳7月將赴香港大學演講，並有可能獲得該校聘用。(路透)

由於涉嫌隱瞞參加大陸的「千人計畫 」，美國哈佛大學 前教授、奈米技術專家李柏（Charles Lieber）去年遭美國判處軟禁六個月後，近日有消息指出，李柏7月將赴港在香港大學演講，並可能獲得該校聘用。

據《化學化工新聞》（C＆EN）周刊引述緩刑官所提交的文件，李柏請求獲得許可，將在7月前往中國6天，「討論香港大學潛在的教職任命，並向師生發表科學演講」。此前，李柏去年2月自哈佛大學退休。

港媒指出，65歲的李柏是知名奈米科學家，曾任美國國家科學院院士、哈佛大學化學與化學生物學系主任，並在2012年時獲得沃爾夫化學獎，同時被視為具備競逐諾貝爾獎資格。

而在2018年，由於川普政府發起「中國行動計畫」，清查與中國分享敏感資訊的美國科學家，李柏也因此成為被指控對象的其中一人。

當時，司法部 指控李柏與中國「千人計畫」（即海外高層次人才引進計畫）簽訂為期達三年的合約。李柏同意在武漢大學建立研究實驗室，並代表學校發表論文、安排國際會議和申請專利。武大每月向他支付約5萬美元的薪水，並提供15萬美元生活費。

隨後，2021年底，陪審團裁定李柏犯有稅務罪，並向調查人員就其在武漢的工作作出虛假陳述。2023年4月，李柏被判處罰款和2年「監督釋放」，其中有長達半年時間被軟禁家中。本月9日，法官批准他前往中國的請求。

對此，有批評人士表示，美國的「中國行動計畫」不公平地導致李柏等研究人員被定罪。另一宗針對麻省理工學院華人科學家陳剛的起訴早前已被駁回。2022年2月，美國司法部終止「中國行動計畫」，原因是「它不公平地將美籍及旅居美國的華人描繪為不忠誠。」

公開資料指出，中國的「千人計畫」是「海外高層次人才引進計畫」的簡稱，2008年12月中國官方決定實施該項人才引進計畫，並於2009年1月，由中央人才工作協調小組制定「關於實施海外高層次人才引進計畫的意見」。然而，後因聯邦調查局（FBI）2018年9月起重點調查千人計畫學者，同年9月下旬即有消息表示，北京當局下令暫停宣傳與報導「千人計畫」。

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影片來源：世界新聞網 一洲焦點