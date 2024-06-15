賀錦麗宣布 提供烏克蘭15億美元能源與人道援助

副總統賀錦麗今天在烏克蘭和平峰會上宣布提供烏克蘭15億餘美元援助。(歐新社)

美國副總統賀錦麗 今天在烏克蘭 和平峰會上宣布提供烏克蘭15億餘美元援助，鑒於俄羅斯 27個月來的全面侵略造成的破壞，這筆援助主要用於改善烏克蘭的能源業和人道情況。

路透社報導，賀錦麗（Kamala Harris）出席在瑞士琉森（Lucerne）召開的烏克蘭和平峰會，她預定會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），並將在全體會議上致詞。

賀錦麗辦公室表示，這15億美元當中，有5億美元是為了能源相關援助提供的新資金，有3億2400萬美元則是將先前宣布過的金援轉為用於修復烏克蘭的急難能源基礎設施和其他需求。

賀錦麗辦公室說：「這些努力行動，將協助烏克蘭回應俄羅斯最近對其能源基礎建設的攻擊。包括透過支援修復工作、改善烏克蘭應對能源供應中斷的韌性，以及替烏克蘭能源系統的修補與擴張打下基礎。」

賀錦麗還宣布，從美國國務院和美國國際開發總署（U.S. Agency for International Development）提撥3億7900多萬美元資金投入烏克蘭的人道援助，以協助難民和其他受到俄烏戰爭影響的人。

這筆資金將涵蓋對數以百萬計烏克蘭人提供糧食援助、健康服務和避難所，以及用水、公共衛生和個人衛生相關服務。