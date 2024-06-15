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FDA要求藥廠更新疫苗 針對KP.2變異株

編譯徐榆涵／即時報導
美國食品藥物管理局（FDA）要求藥廠更新新冠疫苗，針對KP.2變異株。(路透)
美國食品藥物管理局（FDA）要求藥廠更新新冠疫苗，針對KP.2變異株。(路透)

食品藥物管理局（FDA）13日修改2024至2025年的新冠疫苗病毒株建議，若可行的話，要求製造商更新疫苗，以針對KP.2變異株，而非先前針對的JN.1變異株。

路透報導，FDA做出上述決定之際，莫德納（Moderna）與Novavax申請更新2024年秋季JN.1疫苗。Novavax曾表示，正在生產JN.1疫苗，7月中旬前能夠準備就緒，且疫苗對於KP.2、KP.3等多種變異株展現出廣泛的交叉中和抗體，但今年秋天無法生產針對另一種病毒株的疫苗。

報導指出，FDA的新建議與其顧問、歐洲公衛監管機構、世界衛生組織（WHO）的建議都不同，其他機構都尋求更新疫苗針對JN.1。

然而，FDA生物製劑研究暨評估中心（CBER）負責人馬克斯博士（Dr. Peter Marks）本月稍早出席諮詢小組會議時說，他希望靠著莫德納跟輝瑞（Pfizer）及夥伴BioNTech的mRNA疫苗的迅速更新，能讓人們有機會選擇針對KP.2的疫苗。報導指出，mRNA疫苗研發速度，比Novavax蛋白質疫苗更快。

今年稍早JN.1成為美國主要毒株，但美國疾病管制與預防中心（CDC）數據顯示，截至6月8日的2周內，僅占全體病例3.1%。至於KP.2變異株則占了22.5%，KP.3占25%，成現今主流變異株。

疫苗 FDA 莫德納

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