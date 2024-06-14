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大法官湯瑪斯又爆接受金主款待 3趟旅行未申報

編譯廖振堯／即時報導
保守派大法官湯瑪斯。(路透)
保守派大法官湯瑪斯。(路透)

最高法院大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)又爆出接受共和黨大金主、德州房地產億萬富翁克羅(Harlan Crow)種種昂貴餽贈及招待，在上周的八名大法官財產申報中披露兩次先前未申報的旅行；參院司法委員會(Judiciary Committee)主席德賓(Dick Durbin)透露，參院調查後發現湯瑪斯還有數次未披露的旅行。

美聯社報導，湯瑪斯去年開始受到民主黨領導的參院司法委員會調查，杜賓13日表示委員會從克羅取得的資訊顯示湯瑪斯在2017年、2019年、2021年搭乘克羅的私人飛機旅行三趟，中間至少乘坐六次航班。委員會還發現湯瑪斯最近在修正過的2019年財務披露報告中揭露了印尼和加州旅行的情況：克羅支付了2019年在印尼峇里島飯店房間費用，以及同年在加州一家私人俱樂部為湯瑪斯支付食宿。

湯瑪斯過去堅稱「他不需要透露由克羅付款的多次旅行」，因為克羅夫婦是「我們最親愛的朋友之一」；湯瑪斯今年4月的聲明中表示他聽從大法官和其他法官的建議，也就是「來自親密朋友的私人招待，如果他們沒有法庭上的利益衝突，便不值得報告。」

參院司法委員會發表最新報告後幾分鐘，克羅辦公室亦發表聲明，稱「儘管他持續質疑調查的合法性和必要性，仍與委員會達成協議，根據要求提供七年前的資訊」。參院司法委員會去年11月投票授權對克羅發出傳票調查，會內所有共和黨人皆抗議此舉。

大法官們去年11月通過一項道德準則，但準則未將旅行、食品和住宿視為需要報告其價值的餽贈，僅視為普通支費。而隨著另位大法官艾里托(Samuel A. Alito Jr.)也疑似接受富豪款待、其他大法官收到估計價值達六位數的著書合約，民主黨人批評道德準則缺乏執行力，司法委員會敦促最高院採用更嚴格的準則。大法官們去年開始必須報告他們接受的私人飛機旅行，但湯瑪斯拒絕呈報規則生效之前的旅行。

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