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裴洛西等議員傳計劃訪印度 擬拜會達賴喇嘛

中央社新德里／華盛頓13日綜合外電報導
前眾議院議長裴洛西。美聯社
前眾議院議長裴洛西。美聯社

聯邦眾議院外交事務委員會主席麥考爾可望於未來幾天率領跨黨派國會代表團訪問印度，包括前眾議院議長裴洛西在內一行人計劃拜會西藏精神領袖達賴喇嘛

西藏流亡政府「藏人行政中央」（Central Tibetan Administration）一名官員告訴路透，麥考爾（Michael McCaul）、裴洛西（Nancy Pelosi）和其他國會議員將於6月18、19日造訪印度北部山城達蘭薩拉（Dharamsala）。

達蘭薩拉是達賴喇嘛的駐錫地。另外，這位西藏精神領袖下個月即將屆滿89歲。

達賴喇嘛計劃訪美接受膝蓋治療，議員訪團的拜會將在他行前數日進行。達賴喇嘛訪美期間會跟誰見面，目前不得而知。

議員代表團這趟訪問期間，國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、副國務卿坎伯（Kurt Campbell）等總統拜登（Joe Biden）政府高階官員很可能也在印度。隨著美中兩國競爭日熾，華府一直尋求增進美印關係。

達賴喇嘛過去訪美期間曾與包括總統在內的美國官員見面，但是拜登2021年就任總統以來還不曾跟他相見。

拜登2020年競選總統時，曾批評川普（Donald Trump）是30年來唯一沒有與這位西藏精神領袖會面或談話的美國總統，並稱這很「可恥」。

在美國和中國尋求讓雙方緊張關係穩定之際，任何此類接觸都可能會引起北京當局不滿。

達賴喇嘛 拜登 印度

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