波音飛機新事故 在近萬公尺高空經歷罕見「飄擺」

美國西南航空一架波音737 MAX 8飛機在芝加哥中途國際機場降落後滑行，攝於2019年3月。資料照片。路透

紐約郵報14日報導，美國聯邦官員表示，西南航空機隊的一架波音飛機日前在約9800公尺的高空經歷了一次罕見的飄擺（Dutch roll，「荷蘭滾」），導致機身受到嚴重損害、暫停服務。

根據報導與Flightradar24網站，這起事件發生在5月25日，西南航空註冊編號「N8825Q」的波音737 MAX 8客機當時載著175名乘客，正在從鳳凰城飛往奧克蘭 途中，尾翼開始左右搖擺，導致飛機發生了飄擺現象。

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美國聯邦航空管理局（FAA）表示，此一稱為「飄擺」的現象對飛機造成重大損害，但機師能夠成功重新掌控飛機，並且在奧克蘭平安降落。沒有人因這起事件通報受傷，機師則受過應對的訓練，現代飛機則是內置通過抗搖擺減震器（yaw damper）來防止。

FAA聲明指出，正跟美國國家運輸安全委員會（NTSB）和波音公司密切合作調查這起事件，將根據調查結果採取適當行動。12日公布的初步報告發現，這架飛機為方向舵提供備用電源的電力控制單元（PCU）已經受損。波音公司西南航空拒絕就此事件發表評論；西南航空補充指出，正跟FAA調查人員合作。