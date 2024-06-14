FAA調查 波音為何從中國供應商購得仿冒鈦金屬

聯邦航空總署正在調查為何波音公司與空中巴士在製造過程買到仿冒鈦金屬。圖為組裝中的波音飛機。(路透)

紐約時報 14日報導，聯邦航空總署(Federal Aviation Administration，FAA)正在調查為何波音公司(Boeing)與空中巴士(Airbus)在製造過程買到仿冒鈦金屬；有問題的鈦金屬來自一家知名度不高的中國供應商，廠商提供的材料認證資料是造假文件，波音與空中巴士都將買到的仿冒鈦金屬用來製造飛機，如今飛機結構安全引發疑慮。

除了聯邦航空總署之外，為波音提供機身、為空中巴士提供機翼的勢必銳航空系統公司(Spirit Aerosystems)也已針對中國供應商文件造假展開調查。報導指出，一家零件廠商發現中國供應商提供的鈦金屬出現腐蝕孔洞，主管機關循線開始調查。

聯邦航空總署發表聲明說，正在調查問題的嚴重性，確認飛機的短期、長期安全影響為何；波音公司主動向聯邦航空總署通報買到可疑鈦金屬的問題。究竟有多少飛機製造過程使用了可疑鈦金屬，目前無法確知。

紐約時報報導，三名知情人士透露，零件含有仿冒鈦金屬的飛機是在2019年至2023年之間生產，包括某些波音737 MAX客機、787夢幻客機(787 Dreamliner)以及空中巴士A220系列飛機。這些飛機當中有多少數量仍在使用、哪些航空公司擁有這些飛機等細節，都有待進一步釐清。

勢必銳航空系統公司發言人布西諾(Joe Buccino)表示，問題重點在於文件不實、變造以及偽造。他說：「我們一發現仿冒鈦金屬流入供應鏈 ，立即管控所有可疑零件，確認事態嚴重程度。」

勢必銳主管表示，可疑鈦金屬使用在787夢幻客機登機門、貨艙門及連接引擎與機身的一項零件；737 MAX客機與空中巴士A220系列飛機受到影響的零件，則包括引擎與機身連結零件的防熱護罩。

波音與空中巴士都表示，已對受到影響的材質完成測試，目前都沒有出現問題。

勢必銳主管說，鈦金屬出廠證明遭到偽造。知情人士說，銷售可疑鈦金屬的中國廠商員工在證明文件裡動手腳，聲稱鈦金屬來自通過材料認證的寶鈦集團(Baoji Titanium Industry)。寶鈦集團對紐約時報發表聲明說，不知道遭到其他廠商冒名，跟可疑廠商並無生意往來。