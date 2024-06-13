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國務院：考慮對向俄羅斯國防部門供貨的中企採取新行動

記者黃國樑／即時報導
美國國務院發言人米勒。(美聯社)
美國國務院發言人米勒。(美聯社)

路透社報導，美國國務院周四說，正在考慮對一直向俄羅斯國防工業部門供貨的中國公司採取進一步措施。國務院發言人馬修．米勒在向媒體通報情況時表示，「我們正在考慮採取進一步行動」。

此前一天，華盛頓已宣稱要針對向莫斯科出售半導體的中國公司採取行動。米勒說：「我們希望那些從事重新武裝俄羅斯國防工業基礎和加強俄羅斯國防工業基礎，以便能夠重新武裝俄羅斯軍隊的公司，能在看到這些行動並三思而後行。」

據香港南華早報，米勒補充說，「歐洲國家已經明確表示了同樣的事情……我們將毫不猶豫地酌情採取進一步行動。」但報導也稱，截至週四，七國集團成員尚未就更廣泛制裁被視為向俄羅斯供貨的中國實體達成任何協議，七國集團成員對中國的關注更多地集中在工業產能過剩上。

路透報導稱，美國週三宣布大幅擴大制裁範圍，旨在削弱俄羅斯為烏克蘭戰爭生產的武器。美國商務部表示，這些行動的目標是將半導體轉移到俄羅斯的香港空殼公司，此舉將影響莫斯科價值近 1 億美元的高優先級物品，其中包括此類晶片。報導稱，中國表示反對制裁，並稱美國在敦促結束戰爭的同時向基輔提供武器「極其虛偽和霸道」。

報導稱，烏克蘭官員表示，從無人機到從戰場上回收的無線電、飛彈和裝甲車等一系列俄羅斯硬體裡面，都發現了美國製造的晶片和其他技術。

俄羅斯 國務院 晶片

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