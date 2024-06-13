小學老師醉酒上課未被起訴 檢察官：喝醉教書不違法

小學二年級教師蒙森被抓到在醉酒的情況下上課，但是未面臨起訴，讓家長不滿。(截取自薩特郡檢察官辦公室)

加州 一個小學老師被抓到在醉酒的狀況下上課，被逮捕之後卻未面臨起訴，引起爭議。

當地電視台TMX報導，根據薩特郡檢察官(Sutter County District Attorney)辦公室，北加 州沙加緬度努埃斯特羅小學(Nuestro Elementary School)的57歲二年級教師溫迪·蒙森(Wendy Munson)被發現在喝醉酒的狀態下教課，在去年10月2日被捕。

檢察官辦公室本周表示，蒙森將不會面臨任何的起訴，因為「儘管喝醉酒的狀態下教課是非常不合適的，但很遺憾並未犯法。」

檢察官辦公室還表示，目前沒辦法確定蒙森在開車前往學校的路上是不是已經醉了，還是在學校的期間喝醉的。

檢察官還表示，蒙森也行為也尚未符合危害兒童安全指控的起訴標準，因為「沒有證據指出，在蒙森課上的小孩，他們的人身安全或者健康有受到威脅。」

報導表示，蒙森之所以遭到起訴，是因為她的一位同事懷疑她喝醉了於是報警，導致她在當日早上8點30分左右被逮捕。大概兩個小時後，她的酒精含量測試顯示，血液中酒精含量超過法定標準的兩倍。

根據努埃斯特羅小學的官網，蒙森已經不再是該小學的教職員。

在薩特郡檢察官辦公室公布這一決定的臉書 帖文下，不少家長表達了不解和憤怒，「被這個決定惡心到了。總有人得負責吧。這基本上是告訴老師們，喝醉酒了教小孩子不是非法的...」、「在喝醉酒的情況下教書不是犯法的？！在開玩笑吧？」