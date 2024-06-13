我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

G7領袖合照 義總理C位 旁邊6名領袖都是跛腳鴨

美國最長壽老人去世 享壽110歲 去世前仍日日讀報

小學老師醉酒上課未被起訴 檢察官：喝醉教書不違法

世界新聞網何卓賢／即時報導
小學二年級教師蒙森被抓到在醉酒的情況下上課，但是未面臨起訴，讓家長不滿。(截取自薩特郡檢察官辦公室)
小學二年級教師蒙森被抓到在醉酒的情況下上課，但是未面臨起訴，讓家長不滿。(截取自薩特郡檢察官辦公室)

加州一個小學老師被抓到在醉酒的狀況下上課，被逮捕之後卻未面臨起訴，引起爭議。

當地電視台TMX報導，根據薩特郡檢察官(Sutter County District Attorney)辦公室，北加州沙加緬度努埃斯特羅小學(Nuestro Elementary School)的57歲二年級教師溫迪·蒙森(Wendy Munson)被發現在喝醉酒的狀態下教課，在去年10月2日被捕。

檢察官辦公室本周表示，蒙森將不會面臨任何的起訴，因為「儘管喝醉酒的狀態下教課是非常不合適的，但很遺憾並未犯法。」

檢察官辦公室還表示，目前沒辦法確定蒙森在開車前往學校的路上是不是已經醉了，還是在學校的期間喝醉的。

檢察官還表示，蒙森也行為也尚未符合危害兒童安全指控的起訴標準，因為「沒有證據指出，在蒙森課上的小孩，他們的人身安全或者健康有受到威脅。」

報導表示，蒙森之所以遭到起訴，是因為她的一位同事懷疑她喝醉了於是報警，導致她在當日早上8點30分左右被逮捕。大概兩個小時後，她的酒精含量測試顯示，血液中酒精含量超過法定標準的兩倍。

根據努埃斯特羅小學的官網，蒙森已經不再是該小學的教職員。

在薩特郡檢察官辦公室公布這一決定的臉書帖文下，不少家長表達了不解和憤怒，「被這個決定惡心到了。總有人得負責吧。這基本上是告訴老師們，喝醉酒了教小孩子不是非法的...」、「在喝醉酒的情況下教書不是犯法的？！在開玩笑吧？」

加州 臉書 北加

上一則

美國最長壽老人去世 享壽110歲 去世前仍日日讀報

延伸閱讀

一路同行基金會 助移民一圓高校夢

一路同行基金會 助移民一圓高校夢
法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎

法拉盛第20小學老師點燃孩子學習熱情 獲教育金獎
新州山羊迷路街頭 警出動援救 發現是「新婚禮物」

新州山羊迷路街頭 警出動援救 發現是「新婚禮物」
芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

芝城龍舟賽 6/20譚繼平公園登場 參賽隊伍創新高

熱門新聞

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
您是否也在困惑：給小費的場合為何越來越多？(Pexels)

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：這5種情況免給

2024-06-12 14:39

超人氣

更多 >
加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要

加拿大好市多推出新款熟食套餐 美國人眼紅：我們也要
德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷

德州一家六口在餐廳只吃28美元 給的小費讓服務生樂開懷
網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量

網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量
百萬豪宅被「1萬元」賤賣 假賣家在Zillow放釣餌

百萬豪宅被「1萬元」賤賣 假賣家在Zillow放釣餌
4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍

4.3萬尋求庇護者湧入後 這城市遊民激增3倍