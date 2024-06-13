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美國最長壽老人去世 享壽110歲 去世前仍日日讀報

美國最長壽老人去世 享壽110歲 去世前仍日日讀報

世界新聞網何卓賢／即時報導
馬爾科夫生前是美國在世最長壽的男子，享壽110歲。(截取自馬爾科夫個人博客)
馬爾科夫生前是美國在世最長壽的男子，享壽110歲。(截取自馬爾科夫個人博客)

美國在世最長壽男子記錄保持者馬爾科夫(Morrie Markoff)本月初在洛杉磯去世，享壽110歲，他的大腦被捐贈給科學實驗。

紐約時報報導，馬爾科夫生前是一名博客作者、廢棄金屬雕塑家。6月3日，他在位於洛杉磯的家中去世。根據他的女兒茱蒂絲漢森(Judith Markoff Hansen)，他去世前幾周中風兩次。在他之前，美國在世最長壽男子的紀錄保持者是來自加州的佐安(Francis Zouein)，他今年1月去世，享壽113歲；金氏世界紀錄在世最長壽男子是來自英國的111歲的廷尼斯伍德(John Alfred Tinniswood)。

據報導，馬爾科夫在長壽老人之中小有名氣，是因為他在這個年齡階段的認知能力異於常人，他熱愛博客寫作，直到去世前幾個月都每天翻閱洛杉磯時報，而且會談論時事，並在個人博客上更新他的生活近況。他的女兒漢森表示，「他覺得如果他保持活躍，他就會繼續活著。他真的很想繼續活著。」

根據非營利組織「大腦捐贈者計畫(Brain Donor Project)」，如果一個人超過80歲了，但大腦年齡仍然比身體年齡年輕個幾十年，那他們就是所謂的「超級大腦人(super-age)」，而馬爾科夫的狀況比一般超級大腦人要出色許多，這也讓他的大腦對科學研究來說極有價值。

該組織的首席執行官蒂什·赫維爾(Tish Hevel)表示，「我們之中每五個人就有一人有某種程度的神經系統疾病或者紊亂，很多都是老年階段出現的。科學家可以從馬爾科夫先生的大腦之中學到許多他老年保持健康的訊息。他給了我們一個非凡的禮物。」

1914年1月11日，也就是一戰開始的半年前，馬爾科夫於出生在紐約市東哈林的一棟公寓。他有三個兄弟姐妹，父母是從俄羅斯移民美國的猶太人。他的童年時期並不容易，一家六口蝸居在400平方英尺的公寓之中，沒有衣櫃、熱水、私人洗手間，害蟲和臭蟲常相伴。2017年，在他出版的個人自傳「繼續呼吸：一名103歲老人的回憶錄」中他寫到，「公寓住戶每年都會燒掉床墊」。

1930年代，馬爾科夫因為一份吸塵器公司的工作搬家到洛杉磯，並把他當時的女朋友從紐約接來，兩人在1938年結婚。他們的婚姻持續了81年，直到妻子在2019年離世。

馬爾科夫去世前幾天神志不再清醒，女兒漢森那時決定將他的大腦捐給科學實驗。漢森表示，父親有對器官捐贈表達過支持的態度。

至於他跟妻子的長壽秘笈？馬爾科夫曾經表示，可能跟每天固定走路有關。一直到兩人90多歲，他們每天都會牽手一起走路3英里。此外，他認為吃得健康、少飲酒、少喝塑膠瓶裝水可能也有關係。

洛杉磯 加州 中風

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