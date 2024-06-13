WSJ：每月數千元房屋津貼 某些國會議員怕爭議不敢領

南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(中)過去14個月累計領取3萬1484元房屋津貼，成為對手批評話題。(美聯社)

聯邦眾議員 年薪17萬4000元從2009年以來不曾調整，華府租屋開銷動輒每月2500元，為了讓並非出身富裕的國會議員安心辦公，眾院 提供房屋津貼允許買屋、租屋或下榻旅館申請報銷，但津貼與收入一樣要報稅。華爾街日報13日報導，某些眾議員擔心引發政治爭議不敢領取，南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)過去14個月累計領取3萬1484元房屋津貼，共和黨 初選期間便成為對手批評話題。

梅絲11日在初選勝出，但競選期間受到對手質疑領取國會房屋津貼的正當性。梅絲與前任未婚夫在華府合買一棟小型連棟屋(townhouse)，過去14個月累計領取3萬1484元房屋津貼。梅絲表示，領取津貼完全遵守規定。

根據眾院統計資料，房屋津貼計畫2023年1月推出後最初14個月裡，只有半數眾議員申請，總計領取金額約410萬元；收到房屋津貼超過2萬元的眾議員有100多人，約占全體眾議員25%。

共和黨籍密西根州聯邦眾院議員柏格曼(Jack Bergman)領到3萬5470元房屋津貼，在眾議員當中金額最高。共和黨籍佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)領取3萬4228元，民主黨籍明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)則領了3萬1392元。

民主黨籍加州聯邦眾議員卡德納斯(Tony Cardenas)說，房屋津貼計畫讓他與室友、民主黨加州聯邦參議員巴迪亞(Alex Padilla)能從原本的單人套房(studio apartment)換到同一棟大樓裡的兩臥室公寓(two-bedroom apartment)。眾院資料顯示，卡德納斯從2023年1月以來共計領取2萬3871元房屋津貼。

不過，某些眾議員擔心領取房屋津貼引發政治爭議或評估領取津貼必須繳稅過於麻煩而未領取。統計顯示，從2023年1月以來，有200多名眾議員從來不曾申請津貼。

共和黨籍田納西州聯邦眾議員柏謝特(Tim Burchett)說：「我就睡在辦公室裡，讓納稅人省事一些。」

普度大學(Purdue University)政治學教授克羅森(Jesse Crosson)說，國會議員特別注意避免風險，儘管有福利可領，「但若政治觀感欠佳，他們不會拿」。