迪士尼與佛州法律戰落幕 將斥資170億開發園區

圖為佛羅里達迪士尼樂園。(路透)

媒體報導，監管佛羅里達州迪士尼 樂園土地開發的理事會已與這個美國娛樂事業巨擘敲定為期15年、規模約170億元的協議，計畫開發新的園區和度假村。

法新社引述美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，根據這項無異議通過的協議，迪士尼（Disney）將在未來10至20年投資高達170億美元，開發迪士尼位於佛州 奧蘭多市（Orlando）的大型度假村和主題樂園 。

此外，協議也規畫將在當地打造第5座「大型」迪士尼主題樂園，並增設2座「小型」園區。

迪士尼與理事會今年3月底宣布，兩造已就懸而未決的訴訟達成和解，並著手研擬上述協議。

迪士尼與佛州的法律戰肇因於共和黨主導的州議會於去年撤銷允許迪士尼掌控園區內部土地開發計畫的一項授權。迪士尼是佛州最大的民營企業。

佛州議會的決定被廣泛視為報復之舉，因為迪士尼曾公開反對共和黨籍州長迪尚特（Ron DeSantis）力推的「不准討論同性戀」（Don't Say Gay）法案。這項法案旨在禁止學校為稚齡孩童開設有關性向和性別認同的課程。

過去數十年來，一直是由迪士尼自行選任代表，以管理園區部分事務，此後佛州議會於去年決議以迪尚特任命的「佛州中部觀光監督區」（Central Florida Tourism Oversight District）理事會，取代迪士尼的自治組織。

迪士尼位於奧蘭多市的總部與主題樂園在當地雇用了數以萬計的員工。