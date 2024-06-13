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馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

馬斯克遭WSJ踢爆：曾向多名女員工求歡 還問要不要幫他生小孩

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克遭踢爆曾向SpaceX多名女員工求歡。(美聯社)
特斯拉執行長馬斯克遭踢爆曾向SpaceX多名女員工求歡。(美聯社)

特斯拉執行長馬斯克醜聞連發，近期又遭踢爆曾與旗下「SpaceX」至少2名女性員工發生性關係，其中包括1名女實習生，並性騷多位女性。另有8名前員工目前正在控告「SpaceX」及馬斯克，聲稱在他們寫了公開信指控馬斯克在工作場所的性騷擾行為後，對方便親自下令開除他們。

華爾街日報採訪近50人，並援引多封電郵、訊息及其他文件報導，馬斯克2017年聯絡一名曾在該公司擔任實習工程師的女子，有意請她加入高層執行團隊。

這名比馬斯克小20多歲的女子大學時期在SpaceX實習時，曾與馬斯克約會並發生性關係，之後分手但仍保持聯繫。

報導稱，這名女子應馬斯克邀請加入SpaceX執行團隊後，馬斯克想與她復合，她雖拒絕，馬斯克仍經常傳訊息給她，多次在夜晚邀她前往他在洛杉磯的豪宅。她偶爾會接受邀請，但也曾向朋友訴苦，稱馬斯克的舉止令她在工作上相當為難。她最後退出馬斯克的執行團隊，並於2019年離開SpaceX。

另一名SpaceX的空服員則指出，馬斯克曾在2016年向她暴露私處，還提議為她買一匹馬，換取與她發生性關係。

第三名女子2013年離開SpaceX時與公司協商離職補償金，曾提到馬斯克要求她為他生孩子。

第四名女子2014年與馬斯克維持一個月的性關係，當時他是她的直屬上司。這段關係最終不歡而散，兩人在電郵與訊息中互相指責，女子最後離開公司，還被要求簽署協議，禁止她對外談論為馬斯克工作時的情況。

報導指出，SpaceX多位前高層及2022年向美國國家勞工關係局提出申訴的SpaceX 員工表示，馬斯克周圍的高層團隊未能在馬斯克身上貫徹公司政策，助長公司性別歧視與性騷擾文化。

8名SpaceX前工程師12日已在加州法院對SpaceX與馬斯克提告，稱他們是遭非法解雇，因為曾發表公開信關切公司性騷擾與歧視女性的問題。

他們表示，馬斯克可以不受公司針對性騷擾的相關規定約束。一名前工程師回憶，有一名高層主管曾說：「伊隆（馬斯克）就等於SpaceX，SpaceX就等於伊隆」。

對此馬斯克未回覆置評請求。SpaceX女總裁肖特威爾（Gwynne Shotwell）則反駁，報導無法反映SpaceX的文化，是「徹底誤導的敘述」，說馬斯克是她認識的人中最無可挑剔的，將全面調查所有申訴並採取適當行動。

馬斯克 SpaceX 性騷擾

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