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G7峰會前出手切斷中俄連結 美：北京有意穩定雙邊關係

記者張文馨／華盛頓即時報導
副國務卿坎伯（Kurt Campbell）12日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）表示，北京現階段的重點在經濟，且有意穩定對美關係，不想製造摩擦或緊張，因為這樣可能影響中國經濟。(華盛頓記者張文馨／攝影)
副國務卿坎伯（Kurt Campbell）12日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）表示，北京現階段的重點在經濟，且有意穩定對美關係，不想製造摩擦或緊張，因為這樣可能影響中國經濟。(華盛頓記者張文馨／攝影)

七大工業國（G7）領袖峰會在即，美國政府12日宣布新一輪制裁，目標在切斷中俄快速發展的科技與金融連結，白宮國家安全顧問蘇利文預告，拜登將在G7峰會期間與烏克蘭總統澤倫斯基簽署新安全協議，以表達持續支持烏克蘭，並透過公報表達G7對中國產能過剩的立場。

美國在G7領袖會議前加大力道試圖切斷中俄連結，副國務卿坎伯（Kurt Campbell）12日在華府智庫史汀生研究中心（Stimson Center）表示，北京現階段的重點在經濟，且有意穩定對美關係，不想製造摩擦或緊張，因為這樣可能影響中國經濟。

俄烏戰爭2022年初爆發以來，美國始終密切關注中俄的合作動向，並警告北京不得支援俄羅斯對烏作戰；白宮一邊對莫斯科和北京施壓，一邊推動美中對話，坎伯說，當前的挑戰在於既要強化並拓展美國實力，也要與北京謹慎共存。

美國財政部和國務院12日宣布超過300項針對實體或個人的制裁，包含限制中國企業出售晶片給莫斯科、協助俄羅斯規避制裁的實體及個人，和支持俄羅斯生產無人機等，制裁對象包含俄羅斯、中國、歐亞非等地多國。

蘇利文（Jake Sullivan）表示，華府明確對北京表達若干憂慮，包含中方以軍民兩用能力支援俄羅斯非法侵略烏克蘭、為俄羅斯提供工業材料和無人機零件等支持俄國的戰爭機器，以及中方金融機構為受制裁的俄國實體提供交易便利。

應主辦國義大利邀請，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將出席G7會議。

蘇利文預告，拜登13日將和澤倫斯基會談，討論對烏克蘭的支持，並簽署雙邊安全協議，確認美烏在國防與安全領域的持續合作；他說，美國會持續與盟友一起強化烏克蘭擁有可恃的防衛及嚇阻能力，美國會確保烏克蘭能自我防衛並抵禦未來侵略，協議不包含美國承諾投入美軍來保衛烏克蘭。

此外，傳G7領袖峰會將宣布把凍結俄羅斯資產所得的500億美元投入援助烏克蘭行列，蘇利文並未證實。

針對中國，蘇利文表示，美國與歐洲國家已對中國產能過剩問題直率表達立場，可預期在今年的G7公報上，看到各國針對中國經濟與安全挑戰表達立場。

烏克蘭 G7 俄羅斯

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