我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed會議+CPI緩解 史指站上5400點 再創新高

快看世界／小費文化越來越難懂 專家：5情況免給

網路更新護照試辦服務重新恢復 每日限量

記者胡玉立／即時報導
國務院12日重新開放線上更新／延長護照的網路服務窗口；這項試辦服務之前暫停了一年多。圖為美國護照。（美聯社資料照片）
國務院12日重新開放線上更新／延長護照的網路服務窗口；這項試辦服務之前暫停了一年多。圖為美國護照。（美聯社資料照片）

國務院12日重新開放線上更新／延長護照的網路服務窗口；這項試辦服務之前暫停了一年多。試辦目的是簡化國人更新護照流程；目前僅適用一般更新，不適用加急服務，且只供符合特定要求的旅客申請，每日申請數量有限。

國務院自東部時間每日下午1點開始接受申請；申請數量達到每日臨界點，網路窗口就會關閉，至次日下午再開放。線上申請不能保證處理時間更快，但可以避免透過郵件發送申請造成的延遲。

使用線上更新護照系統須符合以下資格：旅客是美國公民和年滿25歲居民，已持有10年有效期護照；其他需具備要求還包括：

*申請者不能要求更改姓名、性別、出生日期或出生地。

*自提交申請日起，申請者至少有八周不會出國旅行。

*只申請更新普通護照，且申請者現在有護照；護照沒有遺失、被盜、損壞或殘缺。

*申請者可使用信用卡或金融卡或ACH（自動清算系統，automated clearing house）付款，且能夠上傳JPEG文件格式的數位護照照片。

*申請者最近的護照是在申請日期以前9至15年內簽發（可以是已過期護照）。

*不符合線上延長護照流程資格者，仍可提出郵件申請。

這是國務院網路更新護照系統的第二輪公開測試。該系統2021年以行政命令首次宣布，然後在2023年3月暫停。國務院官網指稱，第一輪試辦期有逾50萬人提出申請。之後政府進行封閉測試，持續開發和改善該系統。

國務院官員表示，下一輪公開測試將持續數月。官員未具體說明每日接受申請數量，但表示受理數量會逐日漸進增加，以追蹤使用者回饋並解決問題。

更新護照申請量自2020年起嚴重積壓，國務院表示他們重視相關問題，處理時間已恢復至疫情前水平。但去年夏天申請數量創紀錄，國務院發現等待更新護照時間增加。

官員表示，國務院已配備大量人力並實施一系列「提升效率措施」以縮短處理時間；預計隨著夏季旅行增加，「滿足需求不會有任何問題」。目前常規申請服務需時六到八周，加急服務需時兩到三周。處理時間在國務院網站公布。

國務院 疫情 美國公民

上一則

全場嚇呆 競技公牛突然越過圍欄逃走 頂傷3人

延伸閱讀

香港公告禁對羅冠聰等6名潛逃者提供資金 並撤銷6人護照

香港公告禁對羅冠聰等6名潛逃者提供資金 並撤銷6人護照
台灣民眾赴港遭搜查 陸委會示警：赴港澳風險升高

台灣民眾赴港遭搜查 陸委會示警：赴港澳風險升高
乘客行李遺忘車上 長沙網約車司機竟拿來擺拍 發文「要出國了」

乘客行李遺忘車上 長沙網約車司機竟拿來擺拍 發文「要出國了」
台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

台人遊日遇「無禮店員」氣炸反擊 網爆共鳴：嚴重偏心

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

2024-06-10 10:46

超人氣

更多 >
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍
這5種車款 貶值率驚人

這5種車款 貶值率驚人
OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒

OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒
算給你看 到好市多加油形同免了會員費

算給你看 到好市多加油形同免了會員費