全場嚇呆 競技公牛突然越過圍欄逃走 頂傷3人

俄勒岡周一場競技公牛表演中，一頭公牛越過圍欄，頂傷三人。(截取自KOIN 6 YouTube)

俄勒岡州 本周一場公牛競技比賽出現意外，原本在競技場中奔跑的公牛盯准出口越過圍欄，繼而衝出場外，造成至少三名現場觀眾受傷。

美聯社報導，俄勒岡姐妹市(Sisters)上周六正在舉行第84屆姐妹市公牛競技比賽，現場一名觀眾通過手機記錄下驚險一幕，其中一頭公牛本來正在競技場內奔跑，卻突然翻過圍欄逃走；場外另有民眾記錄到，這頭公牛越出場外之後，在停車場亂跑，並且把一名路人撞飛之後摔到地上。

姐妹市公牛競技聯盟隨後發出聲明表示，有三名路人受傷，其中兩人已被送至本地醫院。競技比賽的工作人員隨後也成功抓回肇事公牛。

根據當地電視台KOIN 6，現場有超過5000名觀眾。其中兩名傷者是競技場邊的觀眾，另一名傷者是公牛跑到停車場附近被頂撞傷的，但在送醫後一天就無大礙並出院。

當地警局表示，另有一名警員在協助抓捕公牛的過程中受傷。

俄勒岡周一場競技公牛表演中，一頭公牛越過圍欄，頂傷三人。(截取自美聯社YouTube)

當時在現場目擊全程的觀眾史密瑟斯(Danielle Smithers)表示，當時那頭被稱為「派對大巴(Party Bus)」的公牛正在場內奔跑，牠身邊有兩人騎馬跟隨，現場觀眾許多都掏出了閃光燈助興，覺得畫面太美的她於是掏出手機開始拍攝，沒想到就拍到了讓人驚心的一幕。

職業競技牛仔聯盟表示，周六的這場意外提醒人們，「競技牛仔表示是非常有娛樂性的運動，但是在一些罕見的情況之下，也伴隨著高風險。」

姐妹市公牛競技比賽的最後一場比賽在上周日按原計畫完成演出。