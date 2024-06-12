「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢

拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登總統次子杭特‧拜登 (Hunter Biden)非法持槍案三項重罪均被陪審團裁定罪名成立，美國廣播公司(ABC)報導，陪審員說杭特‧拜登的身份對於陪審團審議並沒有影響。

杭特‧拜登遭重罪起訴的聯邦罪名包括：向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、購買柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra).38手槍時在聯邦購槍申請表格上提供不實訊息、2018年10月12日至23日之間非法持槍共計11天。

一名51歲女性陪審員匿名接受美國廣播公司訪問時說，她認為其實杭特‧拜登不應該遭到起訴，這起官司「浪費納稅人的錢」。但她表示，陪審員之間對於判決結果，意見普遍一致。

這名陪審員說，杭特‧拜登的成癮症問題必須尋求協助，但可不必坐牢。她指出：「我不覺得有非暴力毒品 成癮的人應該去坐牢，只要處以罰款就可以了。我們都知道他錯過了事，罰款即可，他確實需要協助。」

陪審團受訪時表示，陪審團審議時並沒有考慮到政治因素，雖然被告的父親是總統，又遇到選舉前的政治環境，但審議過程一切順利。她說：「實際結果比我預期中還要更順利。陪審團討論並沒有吵架。」

她指出，最重要的證據是杭特‧拜登與別人之間在購槍前後的簡訊內容。她說，簡訊內容確實顯示杭特‧拜登設法取得毒品。

另一名男性陪審員受訪時表示，審議時並沒有因為杭特‧拜登身為總統兒子而受到影響。他說：「我知道這一點，但並沒有納入考量，對我沒有產生一絲一毫影響。」

第三名接受訪問、同意姓名曝光的陪審員路易斯-蓋(Elijah Lewis-Guy)表示，這起案件之前並不知道杭特‧拜登是何許人。他說，總統兒子的身份代表了每個人都會犯錯，犯下錯誤會有嚴重後果。

路易斯-蓋表示，童年時期父親就因為槍枝暴力而喪生，檢方對於杭特‧拜登購槍之前的毒品使用舉證非常充足。他說，從許多行為模式可以看出杭特‧拜登購槍時確實使用毒品。