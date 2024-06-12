我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這5種車款 貶值率驚人

華郵獨家：全美至少1800名警察涉嫌性虐兒童遭起訴

「總統兒子也會犯錯」陪審員稱不影響判決、杭特不必坐牢

記者顏伶如／即時報導
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法持槍案三項重罪均被陪審團裁定罪名成立，美國廣播公司(ABC)報導，陪審員說杭特‧拜登的身份對於陪審團審議並沒有影響。

杭特‧拜登遭重罪起訴的聯邦罪名包括：向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、購買柯爾特眼鏡蛇(Colt Cobra).38手槍時在聯邦購槍申請表格上提供不實訊息、2018年10月12日至23日之間非法持槍共計11天。

一名51歲女性陪審員匿名接受美國廣播公司訪問時說，她認為其實杭特‧拜登不應該遭到起訴，這起官司「浪費納稅人的錢」。但她表示，陪審員之間對於判決結果，意見普遍一致。

這名陪審員說，杭特‧拜登的成癮症問題必須尋求協助，但可不必坐牢。她指出：「我不覺得有非暴力毒品成癮的人應該去坐牢，只要處以罰款就可以了。我們都知道他錯過了事，罰款即可，他確實需要協助。」

陪審團受訪時表示，陪審團審議時並沒有考慮到政治因素，雖然被告的父親是總統，又遇到選舉前的政治環境，但審議過程一切順利。她說：「實際結果比我預期中還要更順利。陪審團討論並沒有吵架。」

她指出，最重要的證據是杭特‧拜登與別人之間在購槍前後的簡訊內容。她說，簡訊內容確實顯示杭特‧拜登設法取得毒品。

另一名男性陪審員受訪時表示，審議時並沒有因為杭特‧拜登身為總統兒子而受到影響。他說：「我知道這一點，但並沒有納入考量，對我沒有產生一絲一毫影響。」

第三名接受訪問、同意姓名曝光的陪審員路易斯-蓋(Elijah Lewis-Guy)表示，這起案件之前並不知道杭特‧拜登是何許人。他說，總統兒子的身份代表了每個人都會犯錯，犯下錯誤會有嚴重後果。

路易斯-蓋表示，童年時期父親就因為槍枝暴力而喪生，檢方對於杭特‧拜登購槍之前的毒品使用舉證非常充足。他說，從許多行為模式可以看出杭特‧拜登購槍時確實使用毒品。

杭特‧拜登 毒品

上一則

拜登赴義大利出席G7峰會 川普將「如影隨形」

延伸閱讀

非法購槍案／杭特將入獄？估被判刑1到2年

非法購槍案／杭特將入獄？估被判刑1到2年
美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果
非法購槍案／定罪杭特 陪審團只花3小時 吉兒沒趕上旁聽

非法購槍案／定罪杭特 陪審團只花3小時 吉兒沒趕上旁聽
非法購槍案／杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

非法購槍案／杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

2024-06-10 10:46

超人氣

更多 >
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下
100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒

100℉高溫沒冷氣 卡達航空乘客熱到脫光 還有人暈倒
亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍

亞市出租屋 1男3女拎包入住爆衝突 華人屋主被迫開槍
OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒

OnlyFans女模拍片「大叔盯著我看」 影片引發眾怒