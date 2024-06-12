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麥卡錫不甘罷免向昔日同僚算帳 梅絲挺過初選考驗

記者顏伶如／即時報導
前眾院議長麥卡錫(左)；南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(右)。(美聯社)
前眾院議長麥卡錫(左)；南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(右)。(美聯社)

前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)不甘遭到罷黜，對於曾經投票支持罷免案的共和黨同僚算帳，例如推派候選人出馬挑戰南卡羅來納州聯邦眾議員南西‧梅絲(Nancy Mace)。紐約時報報導，梅絲11日在黨內初選取得勝利，挺過考驗，也對麥卡錫的復仇行動造成打擊。

報導指出，46歲的梅絲擊敗了競選經費豐富的挑戰者之後，被看好國會議員任期將能三連霸。

2020年大選時，梅絲在南卡州國會第一選區勝出，對於社會議題立場原本傾向中間派。她曾表示，前總統川普的所有成就，都因為2021年1月6日國會暴動而遭抹殺。紐約時報分析，梅絲基於政治前途盤算，過去一年轉向右派。

罷免麥卡錫的過程中，有8名共和黨籍國會議員為罷免案投下贊成票，梅絲是其中之一。這次在南卡州共和黨初選裡，與麥卡錫有關的外部團體為梅絲的挑戰者、前任州政府官員凱薩琳‧坦普頓(Catherine Templeton)贊助400多萬元，並且發動強烈宣傳猛攻梅絲。

根據11日晚間開票結果，梅絲得票率領先坦普頓約27%。梅絲表示，麥卡錫出手讓她因此更加努力。

梅絲11日稍早在博福特(Beaufort)鬆餅屋(Waffle House)接受媒體訪問時說，希望晚間開票結果能讓麥卡錫難堪。她說，希望初選結果讓麥卡錫回歸隱居，「他不屬於美國，他不了解辛苦工作的美國民眾每天的遭遇。我希望把麥卡錫搞到瘋掉」。

麥卡錫 南卡羅來納州 共和黨

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