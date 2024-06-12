我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：拜登使用川普的美墨邊境手段 卻未奏效

華裔民主黨州眾議員參選人尹導 涉選舉欺詐

分析：拜登使用川普的美墨邊境手段 卻未奏效

記者顏伶如／即時報導
新聞周刊分析，拜登總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境手段，但似乎沒有奏效。圖為在美墨邊境等待入境的移民。(歐新社)
新聞周刊分析，拜登總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境手段，但似乎沒有奏效。圖為在美墨邊境等待入境的移民。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)12日分析，拜登總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境手段，但新規上路之後，似乎沒有奏效。

移民問題成為連任包袱，拜登上周頒布限縮美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令。根據新規，每日非法移民人數如果超過2500人門檻，則停止接受無證移民的庇護申請，由於行政命令實施當天非法入境人數已超過門檻，因此規定立即生效。

川普上台初期曾經使用行政權限，對穆斯林國家旅客頒布旅遊禁令。報導指出，拜登行政命令公布後引起反對聲浪，也被拿來與川普任內政策做比較。

NewsNation新聞網站指出，根據初步統計，拜登行政命令上路之後，對於美墨邊境非法入境人數，並沒有產生太多遏阻效果。海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)消息來源提供數據顯示，拜登行政命令頒布之前三天，在美墨邊境遭到查緝的無證移民每天平均已超過3500人，6月5日行政命令生效首日，邊境巡邏員在美墨邊境累計查緝非法入境移民約4000人，接下來三天每日遭查緝人數只出現微幅減少，遭拘留的無證客人數則有增加。

康乃爾法學院(Cornell Law School)教授葉爾-羅爾(Stephen Yale-Loehr)對新聞周刊指出，總統對於管制邊境地區的非法入境人潮，「能做的就只有這麼多」。

葉爾-羅爾說，民眾遠走他鄉的理由很多，包括受到迫害、戰爭、氣候變遷、貧窮等，「總統公告(presidential proclamation)沒辦法阻止這些狀況」，唯有透過多管齊下的策略才能有效解決問題，例如與區域夥伴合作、建立行動辦公室對尚未離開家園的民眾宣導申請簽證的選項、增加外援以改善經濟環境好像民眾不必離鄉背井求生存。

葉爾-羅爾表示，這些措施雖然拜登政府都有採取，但需要時間才能看到具體成果。

哥倫比亞法學院(Columbia Law School)移民權益診所(Immigrants' Rights Clinic)主任穆克吉(Elora Mukherjee)受訪時說，解決邊境問題需要國會拿出行動。

穆克吉指出：「拜登行政命令讓數以千計民眾生命面臨危險，卻無法補救破損的移民制度。」

非法移民 拜登 美墨邊境

上一則

醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔

延伸閱讀

美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果

美史首例 杭特3罪成立 拜登：接受判決結果
醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔

醫療債務擬禁止列入信用報告 華郵：拜登有意拉攏低收入少數族裔
非法購槍案／杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數

非法購槍案／杭特有罪衝擊拜登選情 大選再添未知變數
非法購槍案／川營批：拜登家族「真正犯罪」被轉移焦點

非法購槍案／川營批：拜登家族「真正犯罪」被轉移焦點

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

2024-06-10 11:31
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

2024-06-11 15:32
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

2024-06-10 10:46

超人氣

更多 >
四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人

四血型誰最被推派麻煩事 他「同理心太強」總在照顧別人
為何你不應用熱水洗油膩的鍋？

為何你不應用熱水洗油膩的鍋？
4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞

4美籍講師吉林遇刺 凶嫌遭逮稱：走路發生碰撞
杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立

杭特拜登非法持槍案 陪審團判決3項罪名皆成立
快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下

快遞員剛放下包裹 猖狂小偷當面搶走 監控全錄下