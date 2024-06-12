分析：拜登使用川普的美墨邊境手段 卻未奏效

新聞周刊分析，拜登總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境手段，但似乎沒有奏效。圖為在美墨邊境等待入境的移民。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)12日分析，拜登 總統雖然採用了前總統川普的美墨邊境 手段，但新規上路之後，似乎沒有奏效。

移民問題成為連任包袱，拜登上周頒布限縮美墨邊境無證移民申請庇護的行政命令。根據新規，每日非法移民 人數如果超過2500人門檻，則停止接受無證移民的庇護申請，由於行政命令實施當天非法入境人數已超過門檻，因此規定立即生效。

川普上台初期曾經使用行政權限，對穆斯林國家旅客頒布旅遊禁令。報導指出，拜登行政命令公布後引起反對聲浪，也被拿來與川普任內政策做比較。

NewsNation新聞網站指出，根據初步統計，拜登行政命令上路之後，對於美墨邊境非法入境人數，並沒有產生太多遏阻效果。海關與邊境保護局(Customs and Border Protection，CBP)消息來源提供數據顯示，拜登行政命令頒布之前三天，在美墨邊境遭到查緝的無證移民每天平均已超過3500人，6月5日行政命令生效首日，邊境巡邏員在美墨邊境累計查緝非法入境移民約4000人，接下來三天每日遭查緝人數只出現微幅減少，遭拘留的無證客人數則有增加。

康乃爾法學院(Cornell Law School)教授葉爾-羅爾(Stephen Yale-Loehr)對新聞周刊指出，總統對於管制邊境地區的非法入境人潮，「能做的就只有這麼多」。

葉爾-羅爾說，民眾遠走他鄉的理由很多，包括受到迫害、戰爭、氣候變遷、貧窮等，「總統公告(presidential proclamation)沒辦法阻止這些狀況」，唯有透過多管齊下的策略才能有效解決問題，例如與區域夥伴合作、建立行動辦公室對尚未離開家園的民眾宣導申請簽證的選項、增加外援以改善經濟環境好像民眾不必離鄉背井求生存。

葉爾-羅爾表示，這些措施雖然拜登政府都有採取，但需要時間才能看到具體成果。

哥倫比亞法學院(Columbia Law School)移民權益診所(Immigrants' Rights Clinic)主任穆克吉(Elora Mukherjee)受訪時說，解決邊境問題需要國會拿出行動。

穆克吉指出：「拜登行政命令讓數以千計民眾生命面臨危險，卻無法補救破損的移民制度。」