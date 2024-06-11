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快遞員剛放下包裹 猖狂小偷在他面前搶走 監控全錄下

世界新聞網何卓賢／即時報導
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)
小偷在快遞員面前偷走他剛放下的包裹。(截取自 6abc YouTube / Kyle Dorsch)

如今的盜賊越來越猖狂，頻繁從住宅門口偷走包裹，近日更是有住戶的監控錄像拍下，一名小偷在快遞員剛放下包裹的當下，就在他面前將其順走。

據NBC報導，案件發生在3日中午左右，位置是俄亥俄州哥倫布一名33歲居民多爾施(Kyle Dorsch)的家門口，當時他正在等自己的蘋果手錶快遞通過Fedex送上門。

看著預計送達時間差不多到了，多爾施走往門前準備接包裹，監控記錄下Fedex送貨車停在門前的畫面，同時也拍到一輛藍色的轎車開停在門口。Fedex快遞員拿著包裹走到多爾施門前放下、敲門後不到幾秒，他身後就有一名陌生男子衝上前，明顯把快遞員嚇到，並快速在他面前搶走了地上的包裹後轉身逃離。

這一切都在多爾施打開門前發生，開門後的他只看見困惑的快遞員，以及逃逸中的小偷的背影。

多爾施表示，致電給負責這個包裹的Fedex中心之後對方表示，類似的事件在哥倫布頻繁發生，快遞公司也不清楚包裹追蹤信息和客戶地址是怎樣洩露出去的。這種小偷又被稱為「門廊大盜(porch pirate)」，伺機在別人家門口拿走快遞，也不管是否有監控錄像拍下惡行。

包裹被偷幾個小時之後，多爾施驚訝在臉書商城(Facebook Marketplace)發現了自己被偷的蘋果手錶。從所謂賣家上傳了幾張照片中，可以看到蘋果手錶的盒子被放置在一個坐在車內的人的大腿上，而該人所穿的褲子跟監控攝像拍到的小偷的褲子顏色和款式吻合。該賣家的個人信息寫著他是「Fedex快遞員」。

這隻蘋果手錶是多爾施的電話運營商AT&T提供的套餐內容。在向Fedex、AT&T和哥倫布警察提供了被偷手錶信息之後，運營商根據被偷手錶的IMEI數字停用了該隻手錶，並承諾給多爾施另外再配一隻手錶。

目前哥倫布警方仍然在調查此案，並未逮捕到任何嫌疑人。

AT&T 俄亥俄州 臉書

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