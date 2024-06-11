華郵：拜登政府將禁止醫療債務列入信用報告

消費者金融保護局局長邱普拉。(美聯社)

華盛頓郵報報導，知情人士透露，拜登 政府今天(11日)將宣布新規，禁止醫療債務列入信用報導，做為消費者申請房貸或其他貸款 的資格評估。

報導指出，消費者金融保護局(Consumer Financial Protection Bureau，CFPB)在2024年大選倒數不到5個月推出提案，用意在於落實拜登總統為民眾解決荷包問題的政見，民調顯示經濟是許多選民的首要考量。白宮曾對醫療債務多次發表意見，直指低收入 族群、少數族裔社區首當其衝。

消費者金融保護局局長邱普拉(Rohit Chopra)11日接受美國廣播公司(ABC)晨間節目「早安美國」(Good Morning America)專訪時說：「對於許多為帳單煩惱的民眾來說，看病時將減輕許多壓力。」

知情人士說，根據新規，信用報告機構不得把醫療債務納入信用評分的計算，貸款機構也不能以醫療債務評估申請人的資格。

新規公布之後將有數周時間開放公眾評論，規定能否拍板則可能由11月選舉結果決定。前總統川普執政期間並沒有將醫療債務從消費者的信用報告當中移除。

消費者金融保護局今年4月公布研究指出，大約1500萬美國人有醫療債務列在信用報告裡。2022年3月時，4300萬份信用報告有醫療債務，但後來主要信評機構主動為醫療債務列入信用報告設限。消費者金融保護局指出，受到醫療債務影響的民眾，極高比例是住在美國南部，或者出身低收入社區。

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)副總裁辛西亞‧考克斯(Cynthia Cox)說，醫療債務可能導致其他方面的財務狀況。她說，民眾很難跳脫債務的惡性循環，尤其是民眾生命、無法工作的時候。

2023年9月，在一場政府簡報會上，副總統賀錦麗與邱普拉提出消費者是否有能力償還貸款，未繳清的醫療帳單與其他債務並沒有太多預測作用。

史丹福大學(Stanford University)經濟學家馬哈尼(Neale Mahoney)指出，華府智庫「都會研究所」(Urban Institute)日前研究發現，至少5%美國人的信用評分受到醫療債務拖累。