反加薩戰爭示威遊行 破壞白宮周圍雕像

8日華府反加薩戰爭大規模示威遊行，拉法葉廣場內的羅尚博伯爵雕像底座遭到示威人士破壞，滿是噴漆塗鴉。(美聯社)

要求停止加薩 戰爭的抗議群眾8日在華府舉行大規模示威遊行之後，白宮 周遭的雕像及建築結構遭到嚴重塗鴉和破壞，國家公園管理局(National Park Service)9日仍在評估損壞範圍及成本，目前清理行動的重點放在拉法葉廣場(Lafayette Square)。

華盛頓郵報報導，從20多個城市搭巴士而來的成千上萬示威者8日包圍白宮周遭地帶，高舉巨幅紅布條，聲稱要對拜登 總統劃下紅線，呼籲加薩停火。群眾集結時，可見到示威者對拉法葉廣場幾座雕像塗鴉。

國家公園管理局發言人珊提(Jasmine Shanti)表示，局方工作人員仍在評估8日示威遊行所導致破壞；最醒目的破壞是塗鴉，但拉法葉公園部分建築物結構和基礎設施也受到損壞。清理和修復工作所需時間，最新報告還沒出來。珊提並未提供建築結構、基礎設施受損的細節。

華郵派記者9日下午前往白宮周遭地區，並未見到塗鴉以外的損壞。拉法葉廣場的雕塑像用警告寬膠帶封鎖起來，工人們正在粉刷。清理粉刷要花多少錢目前不得而知。

特勤局(U.S. Secret Service)另發聲明指出，群眾前來抗議、要求停火，並未有逮捕事件，白宮物業和比鄰建築物也未遭永久性破壞。

抗議時在拉法葉廣場所拍照片顯示，示威者在羅尚博伯爵(Comte de Rochambeau)的雕像底座寫字；羅尚博在美國革命戰爭時與華盛頓併肩作戰。潦草的字寫著「解放加薩」、「現在就停火」、「拜登你丟臉」。

拉法葉廣場中心的傑克遜總統(Andrew Jackson)騎馬塑像則被蓋滿紅手印，塗鴉的紫字寫著：「杯葛以色列產品」。

國家公園管理局團隊9日下午正在粉刷被塗鴉塑像。下午3時左右，傑克遜塑像的塗鴉大致洗刷完成。只是公園中心四座塑像另三座，還可以看到油漆、貼紙等各式圖案。清理團隊用上除漆溶劑，有些公園遊客拍下他們的清理作業。