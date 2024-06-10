我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

拜登至一戰陣亡美軍公墓致意 川普曾取消造訪挨批

中央社法國貝洛9日綜合外電報導
總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）今天前往法國一處葬有第一次世界大戰美軍陣亡將士的墓地致哀。美聯社
總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）今天前往法國一處葬有第一次世界大戰美軍陣亡將士的墓地致哀。美聯社

總統拜登（Joe Biden）與第一夫人吉兒（Jill Biden）今天前往法國一處葬有第一次世界大戰美軍陣亡將士的墓地致哀。川普2018年擔任總統時曾拒絕造訪這個墓地，在當時引發廣泛批評。

路透報導，拜登伉儷在結束法國行之際前往位於巴黎東方約85公里的貝洛（Belleau）艾納-馬恩美軍公墓（Aisne-Marne American Cemetery），悼念於一戰中陣亡的美軍戰士和陸戰隊員。

拜登告訴媒體記者：「認為我們能避免被捲入歐洲重大戰役的想法是不切實際的，這就是為什麼我們的盟友如此重要。」

尋求連任的民主黨籍拜登將在11月總統大選中與共和黨的川普（Donald Trump）一決高下。

2018年，川普政府曾發表聲明稱，當時在法國訪問的時任總統川普因為天候不佳導致行程安排和後勤支援困難，無法前往美軍公墓。川普派白宮幕僚長凱利（John Kelly）代替他前往致哀，當時下著小雨。

拜登沒有提到川普的名字，但他表示，他不會僅訪問諾曼第（Normandy）而不來艾納-馬恩。

拜登說：「美國出現了。美國出現是為阻止德國，美國出現是為確保他們不會取得勝利。美國總是在被需要的時候出現。」

他還說，他已與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）就利用凍結俄羅斯資產所產生的收入幫助烏克蘭一事達成協議。

拜登即將結束為期5天的訪問，此次行程包括在諾曼第與二戰老兵一同參與諾曼第登陸80周年紀念活動，以及在巴黎進行國是訪問。

整趟行程中，拜登多次在不點名的情況下巧妙提起川普。

總統拜登（Joe Biden，右）與第一夫人吉兒（Jill Biden，中）今天...
總統拜登（Joe Biden，右）與第一夫人吉兒（Jill Biden，中）今天前往法國一處葬有第一次世界大戰美軍陣亡將士的墓地致哀。美聯社

拜登 川普 馬克宏

上一則

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

延伸閱讀

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤
布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數

布林肯再赴中東斡旋 以色列戰時內閣部長請辭投變數
拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少

拜登庇護禁令上路 美墨邊界被捕無證客減少
共和黨開支票 勝選擴減企業稅

共和黨開支票 勝選擴減企業稅

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

Nvidia幾度瀕死始成AI霸業祕訣是？與黃仁勳共事者揭密

2024-06-08 12:34

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子