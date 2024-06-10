忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶。(取自123RF)

華爾街 日報報導，寶潔公司(Procter & Gamble)前任員工傑弗瑞‧羅利森(Jeffrey Rolison)1987年登記雇主提供的退休金 帳戶資料時，受益人欄位只以手寫妻子瑪格莉特‧索斯特德(Margaret Sjostedt)的名字；羅利森2015年過世，分手近40年的前妻獨得前夫身後百萬退休金，羅利森家屬因此告上聯邦法院。

羅利森過世之後，弟弟布萊恩‧羅利森(Brian Brian)與遺產律師通電話時得知，由於哥哥生前不曾更改退休金帳戶受益人資料，哥哥遺留100萬元退休金將由前任嫂嫂獨得。布萊恩‧羅利森說，哥哥絕對不希望把錢全部留給瑪格莉特，「我們都非常震驚」。索斯特德離婚後更改姓氏，更名為瑪格莉特‧羅辛格(Margaret Losinger)。

華爾街日報報導，羅利森個案凸顯退休帳戶、人壽保險保單、銀行帳戶等受益人資料的重要性。絕大多數情況下，帳戶持有人親自填寫資料即使已經是數十年前，法律效力仍然超過遺囑。

律師指出，數以百萬計美國家庭擁有數額可觀的雇主提供退休帳戶，退休金歸屬糾紛越來越多，受益人資料經常遺失、過時或者填寫不完整，導致受益人之間喜憂結果各不相同。

布萊恩‧羅利森表示，現在能做的就是盡力爭取，希望能有符合哥哥意願的結果。

聯邦法律規定，雇主必須把過世員工的退休金交給登記資料上的受益人或者尚存配偶。以羅利森個案為例，資料數十年前是以手寫方式登記在一張3吋X5吋的紙卡上，報導指出，包括寶潔公司在內的許多企業，到目前都還沒有把老舊的紙本資料完成數位更新，讓問題變得更容易出現混淆。

報導指出，羅利森參加寶潔公司的員工分紅儲蓄 退休計畫，受益人填寫妻子瑪格莉特‧索斯特德，但兩年之後婚姻破碎。根據法院紀錄，瑪格莉特離婚一年之後再婚，再婚之後育有兩名兒女。瑪格莉特作證時說，與羅利森分手的原因是「我想要有婚姻，想要孩子，可是他不要」。

法院紀錄顯示，羅利森離婚之後與女友瑪莉‧莫瑞(Mary Lou Murray)同居，直到2014年分手。59歲的羅利森過世時單身，並無兒女，並沒有留下遺囑，也未交待名下房屋、幾輛寶馬(BMW)轎車以及兩隻貓應該如何處理。

羅利森的兩個弟弟布萊恩‧羅利森、理查‧羅利森(Richard Rolison)聘請律師幫忙處理哥哥遺產時，接到前任嫂嫂電話通知說，莫瑞將繼承羅利森的寶潔員工帳戶退休金，帳戶餘額在羅利森過世時約75萬元，到了2020年已增加到115萬元。

2020年，聯邦法院裁定寶潔公司把帳戶退休金交給瑪格莉特‧羅辛格，羅利森弟弟則提告指控寶潔公司對於帳戶受益人設定沒有善盡職責。