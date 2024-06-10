我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章瑩穎枉死異鄉7年 章父無一日安眠

拜登政府考慮保護美國公民無證配偶以鞏固基本盤

「最後一塊寶地」疫期人口大增 這州自殺率竟是全美最高

記者顏伶如／即時報導
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)
過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。(路透)

新冠疫情期間，蒙大拿州遷入人口大增，被喻為是美國的「最後一塊最佳地點」。紐約時報10日報導，蒙大拿州過去三年自殺率卻蟬聯全美各州之冠，絕大多數自殺案例與槍枝有關，但在槍枝議題的全國討論中，卻很少提到自殺事件。

育有三名兒女的46歲婦人艾莉‧莫廉(Ali Mullen)，在丈夫舉槍自殺後積極投入自殺防範，隨著帶著在亞馬遜網站(Amazon)不到10元即可買到的扳機槍鎖(gun lock)，在社區裡送給任何有需要的人。她表示，多年前婆家留下一把槍做為傳家之寶，對於把槍枝收藏在家裡當時並未多想。她說，丈夫原本就有心理健康問題，疫情後變得嚴重，2021年1月20日晚餐後拿著槍走出家門，等她跟著趕出去，悲劇已經發生。

謀殺犯罪率與大規模槍擊事件的新聞報導經常轟動全國，凸顯槍枝暴力的嚴重程度。報導指出，其實美國絕大多數槍枝死亡案件為自殺，2022年裡就有2萬7000個槍枝自殺案例，創下歷年新高，相較之下，2022年登記在案的槍枝謀殺案則有1萬5000件。

報導指出，過去25年來，美國每年發生的槍枝自殺案件，數量都超過槍枝謀殺案。蒙大拿州過去三年槍枝自殺率一直位居各州之冠。全州人口僅110萬人的蒙大拿州，2021年1月到2023年11月間有955人死於開槍自殺。西部山區的懷俄明州、新墨西哥州，也有槍枝自殺率偏高的類似問題。

雖然槍枝自殺案讓民眾傷心悲痛，但公開討論卻不多見，家屬多半保持低調，感到羞愧。槍枝自殺通常與心理健康問題以及藥物濫用有關。

自殺念頭可能只是一時閃過，但槍枝取得方便則讓有尋短念頭者倖存機率大減。紐約時報根據聯邦死亡統計分析發現，2022年裡，蒙大拿州67%自殺案件與槍枝有關，同期之間全國自殺案件只有55%與槍枝有關。

擁有槍枝在蒙大拿州當地文化根深柢固，如何避免有輕生傾向的民眾取得槍枝，政治層面並沒有太多討論意願。旨在針對有自殺傾向者設立防止取得槍枝警示機制的「紅旗法」(red flag law)提案，去年在州參議會遭逢挫敗。

蒙大拿州 紐約時報 疫情

上一則

最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐

下一則

忘改資料…他過世 百萬退休金獨留分手近40年前妻

延伸閱讀

加州嚴打盜車賊 中南區績效月增逾5成

加州嚴打盜車賊 中南區績效月增逾5成
洛縣5圖書館 免費提供槍枝安全鎖

洛縣5圖書館 免費提供槍枝安全鎖
聖荷西人口再減 降至美第13大城

聖荷西人口再減 降至美第13大城
杭特拜登涉非法持槍案今開審 先選陪審團

杭特拜登涉非法持槍案今開審 先選陪審團

熱門新聞

華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
美國新澤西州6歲女童露西在一旁觀看兄弟姊妹打羽球時，竟無端被斷裂的球拍桿插入頭骨身亡。（取材自臉書）

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

2024-06-08 22:10
保守派大法官阿利托（右一）是唯一尚未遞交2023年財務報告的大法官，他已請求將報告遞交期限延長90天。（路透）

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

2024-06-08 05:16
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

Nvidia幾度瀕死始成AI霸業祕訣是？與黃仁勳共事者揭密

2024-06-08 12:34

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校

湯姆克魯斯親生愛女不繼承演員棒？蘇蕊決定念這所名校
以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

以為撿便宜 華男買賣名牌鞋年入10萬 遭警抄家

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金

微信換匯變搶劫 紐約法拉盛男被搶了7000元現金
40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改
中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子

中以混血諾亞：以為我會死 為活命得扮成阿拉伯女子