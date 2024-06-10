最高法院2023-2024會期近尾聲 重要裁決將出爐

最高法院2023-2024會期接近尾聲，大法官將在暑期休會之前宣布幾件最受矚目的重要裁決。美聯社

最高法院2023-2024會期接近尾聲，大法官 將在暑期休會之前宣布幾件最受矚目的重要裁決。華爾街日報報導，最高法院目前在本會期只完成審理61件官司，創下歷史新低紀錄，仍待裁決的29個案件當中，包括前總統川普 兩件訴訟以及墮胎 權官司等。

報導指出，過去一個月裡，大法官面臨內部意見分歧加上外界壓力。自由派大法官薩多馬友(Sonia Sotomayor)在哈佛拉得克利夫學院(Harvard Radcliffe Institute)演講時說，遇到意見明顯趨於兩極化的判決，保守派擁有多數優勢的結果，讓她偶爾忍不住在辦公室落淚。

保守派大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)在阿拉巴馬州司法會議上發言時則說，與妻子曾經遇到別人無禮對待及信口雌黃。

會期結束前將宣布裁決的案件當中，有兩件與2021年1月6日國會暴動有關，其中一件是川普聲稱享有總統刑事豁免權，另一件則是川普遭控妨礙司法罪名是否成立。

今年3月，科羅拉多州禁止川普列名2024年初選選票的決定遭最高法院推翻。雖然9位大法官一致同意科州無權將總統候選人排除於選票之外，但薩多馬友、凱根(Elena Kagan)及傑克森(Ketanji Brown Jackson)3位大法官分開撰寫的意見書中，批評自由派大法官過度坦護川普。保守派大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)也同意多數決過度坦護川普，但在個人撰寫的意見書裡，則譴責自由派惹事生非。

知情人士說，大法官之間意見相左，已經超越了理念不同的層次。保障墮胎權重大判例「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)裁決出爐之前兩個月就提早曝光，讓大法官之間對於保密機制產生懷疑。

接下來最高法院將宣布裁決結果的重要案件裡，「川普訴美國案」(Trump v. U.S)關鍵在於前總統是否享有總統豁免權，不必因為任內的不法情事面臨起訴，豁免權界線又該如何畫分。川普聲稱享有絕對豁免權，但4月言詞辯論庭當中，大法官雖然並沒有完全接受川普說詞，但某些大法官則認為卸任總統也應該享有某種程度的豁免權。

大法官將在「費雪訴美國案」(Fischer v. U.S.)決定國會暴動參加者遭到妨礙公務程序(obstructing an official proceeding)罪名起訴是否成立。特別檢察官對川普的干預選舉起訴罪名也包括妨礙公務程序。

「食品及藥物管理局訴希波克拉底醫學聯盟案」(FDA v. Alliance for Hippocratic Medicine)、「莫利訴美國案」(Moyle v. U.S.)裁決結果攸關墮胎權是否遭到進一步限縮。