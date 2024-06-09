川普副手人選 紐時：北達科他州長機會高

「紐約時報」指北達科他州長柏根(中)可能是共和黨總統參選人川普(左)的副手人選。(歐新社)

兩黨下月底起將陸續召開全國代表大會，確認正副總統提名人選，「紐約時報」（The New York Times）報導，北達科他州 長柏根可能是共和黨 總統參選人川普 的副手人選。

今年67歲的柏根（Doug Burgum）出身商界，史丹福大學企管碩士畢業後投資軟體公司致富，2016年當選北達科他州州長。柏根沒有全國性知名度，也未對全美重要議題表態。

紐時引述獲川普陣營，就副總統候選人甄選程序簡報的3名不具名人士的說法，川普團隊已廣泛要求可能的副手人選提供個人資料與文件，當中包括柏根，作為下月共和黨全國代表大會正式宣布前，副手資格審查與媒體策略兩方面的一部分。

不具名人士指出：「川普以有能力依紀律打選戰為條件，縮小了副手選擇人數。」川普目前有34項罪名及其他司法案件在身，降低競選期間不必要的失焦如今更形重要。

柏根的發言人對此沒有評論。川普競選發言人說，只有前總統才知道誰是競選搭檔。

柏根近期已將自己定位為川普的主要副手人選，連續數月幫忙助選並支持川普的司法訴訟。紐時報導，柏根立場過去較為中立，如今要為支持只要求忠誠與聽話，視搶走鎂光燈為背叛的前總統川普，冒著失去政治資產的風險。

柏根在商界與政界的野心遠高於擔任北達科他州長。他在2016年重金打贏州長選戰，2018年為了共和黨議題槓上州議會，也曾在去年表態進軍白宮，花了1400萬美元短暫參加總統初選。報導認為，柏根是川普成串副手人選中的安全牌，但也是最大的「外卡」。

距離共和黨全代會還有約一個月時間，紐時指出，川普已與柏根討論擔任副手的機會，但其他角逐者陣營極力挑戰柏根出線的可能，不斷釋放他將入閣的耳語，並戲稱他為「內閣官員中獎者」。