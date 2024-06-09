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維珍銀河團結號太空飛機 載4人完成最後飛行

中央社／華盛頓8日即時報導
太空旅遊公司維珍銀河8日成功完成「團結號」（VSS Unity）最後一次太空飛行。（路透）
太空旅遊公司維珍銀河8日成功完成「團結號」（VSS Unity）最後一次太空飛行。（路透）

太空旅遊公司維珍銀河（Virgin Galactic）8日成功完成「團結號」（VSS Unity）最後一次太空飛行，預期2026年升級機隊後將恢復商業營運。

中央社引述法新社報導，這次是2004年創立的維珍銀河第7次商業太空飛行。維珍銀河在社群媒體X上表示：「銀河07（Galactic07）重返陸地。」

貼文並說：「我們的飛行員、機組人員和太空船已安全降落在新墨西哥州的美國太空港（Spaceport America）。」

龐大的艦載機在北美山地時區上午8時31分從跑道起飛，在約50分鐘內爬升至約1萬3500公尺的高度。隨後，太空飛機從艦載機機翼脫離，並以超音速飛行到太空邊緣，乘客可以在這裡享受幾分鐘的失重體驗，並欣賞地球的弧線。

機上其中1名乘客是土耳其太空局太空人阿塔塞弗（Tuva Atasever），其他3人的名字直到飛機降落後才公布，分別是美國太空探索科技公司（SpaceX）的發動機工程師薩德瓦尼（Anand Harish Sadhwani）、紐約房地產開發商兼飛行員佩加門特（Irving Izchak Pergament）和義大利投資顧問蒙尼提（Giorgio Manenti）。

這是團結號太空飛機最後一次執行商業飛行任務。維珍銀河目前正在美國亞利桑納州建造第4代太空飛機，預計於2025年進行試飛，並於2026年投入商業服務。

太空人 新墨西哥州 義大利

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