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Nvidia曾瀕死終成AI霸業祕訣 與黃仁勳共事者揭密

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Nvidia幾度瀕死始成AI霸業祕訣是？與黃仁勳共事者揭密

編譯湯淑君／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

輝達（Nvidia）3月在聖荷西舉辦GTC大會時，會場周邊大塞車，一些人半途下車、跑步到市中心會場聽輝達執行長黃仁勳演講，宛如去搖滾巨星演唱會朝聖。

在本周台北國際電腦展會場，黃仁勳偶像魅力可比美國科技巨擘馬斯克和查克柏格。但就算是馬斯克，也不曾被媒體拍到有熱情女粉絲要求在上衣胸口處簽名。

金融時報「焦點人物」本周以黃仁勳為主角，盛讚他押注人工智慧（AI）晶片與軟體，使輝達得以躋身當今全球影響力最強公司行列，本周還成為史上第三家市值觸及3兆美元的企業。

報導指出，黃仁勳今天之所以成為舉世目光焦點，是因為長期努力有成。1993年，黃仁勳以30歲之齡共同創立輝達，31年後的今天，61歲的他依然掌舵，成為大型科技公司少數至今仍在位的創辦人兼執行長之一。

對黃仁勳來說，偉大是不斷吃苦磨練出來的。輝達去年投資的AI藥物探索公司Recursion執行長季布森記得，初次會晤時，黃仁勳給他的忠告是：每個新創公司都不斷經歷瀕死狀態，總是要掙扎著與死亡抗爭，總是要為證明自己的價值奮鬥。

黃仁勳認為自己的韌性是在童年時養成的。1963年他生於台南，九歲就移民美國，成為肯塔基州一所鄉下學校年紀最小的寄宿生。中學提前畢業後，赴奧勒岡州立大學唸電機工程學系，遇見未來妻子Lori，兩人後來遷往矽谷，在欣欣向榮的半導體業找到出路。

當時創投資金源源不斷，個人電腦（PC）銷售起飛，半導體公司嘗試把製造業務外包給台灣廠商。黃仁勳與兩個友人萌生創立公司、專攻繪圖晶片設計的念頭，一家以拉丁文「invidia」（意為「羨慕」）命名的新創公司於是誕生。

但創業之路艱辛。一直到1997年推出RIVA 128顯示卡初嚐成功滋味，才拯救公司免於破產命運。1999年輝達上市，不巧就在達康泡沫破滅前夕。金融海嘯爆發後，又飽受股價崩跌之苦。但輝達都撐了過來。

黃仁勳去年受訪時說：「打造一家公司，打造輝達，比我們當初預期困難百萬倍。倘若我們明白，日後將受苦受難、飽嚐脆弱感，並忍受重重的挑戰、難堪、恥辱以及種種出差錯的情況，我認為沒人會想自己開公司。」

輝達之所以能熬過這一切存活下來，一大關鍵可能在公司結構與眾不同。

2010年代初期曾任職於輝達的安謀（Arm）執行長哈斯說，黃仁勳把輝達打造成一家把專案（project）擺第一、而非拘泥於典型管理階級制的公司，這讓他能隨時直接接觸手下任一層級的員工，迅速取得他想找的答案。

哈斯說：「這是非常獨特的文化。好處是透明和速度。我認為，那正是輝達真的真的很擅長的事之一。他們的行動非常、非常快，目標也非常、非常明確。」

輝達 黃仁勳 馬斯克

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