美國猴痘疫情大幅減少 學者籲高危險群仍應接種疫苗

經公衛宣導後，美國的猴痘疫情大幅減緩，但仍未消失。圖為紐約一名護理師準備為民眾接種猴痘疫苗。（美聯社）

最新研究證實美國「猴痘 」(Mpox)公衛宣導發揮效果，病例數處於少數，不過研究人員呼籲高風險族群應該盡速注射疫苗 ，以防萬一。

根據美國廣播新聞網(ABC News)報導，加州大學洛杉磯分校(UCLA)研究小組為釐清猴痘疫情 是否會捲土重來，針對2023年6月至12月間，國內13間醫院急診處數據，調查與猴痘患者有類似皮疹症狀的患者就醫情況，結果發現196名皮疹患者，僅1.5%被診斷罹患猴痘。

報告主要撰寫人、UCLA急診醫學與傳染病教授塔蘭(David Talaen)表示：「嚴格來說，猴痘不是一種性傳染疾病。」並強調：「猴痘可透過任何皮膚接觸傳播，皮疹可能出現在身體任何部位，因此我們質疑病例可能被忽略，還有被高危險群以外的族群所忽略。」

同時研究還發現，猴痘患者會透過手機的約會App認識一名或多名伴侶並發生性行為；至於其他包括女性、兒童或遊民等族群則沒有發現猴痘病例。

2022年夏季全球爆發猴痘疫情，美國病例數每周呈指數級增加，甚至芝加哥、洛杉磯等地還出現小規模局部疫情，所幸衛生單位大力宣導，避免危險性行為以及疫苗接種，病例數得以大幅下降。

不過塔蘭仍強調：「有人認為2022年疫情爆發後病例減少，猴痘已經消失，但其實沒有消失。」並提出警告：「病例仍不斷出現，大家必須注意個人行為以及面臨高風險時，務必注射疫苗以保護自己。」

任何人無論其性別或性取向，都可能感染或傳播猴痘，但美國疫情主要在男同性戀或雙性戀男性中傳播，僅維持少數人傳播。