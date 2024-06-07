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多州墮胎權交選民決定 至少4州提案立法保障

記者顏伶如／即時報導
最高法院前，支持墮胎權人士示威。(美聯社)
最高法院前，支持墮胎權人士示威。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)7日報導，自從最高法院2022年夏天推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade )重大判例之後，越來越多州將墮胎議題交由選民決定，今年11月大選時多州將舉行墮胎議題公投，其中至少4州提案透過立法保障婦女墮胎權：科羅拉多州、佛羅里達州、馬里蘭州、南達科他州。

「羅訴韋德案」被推翻之後，到目前為止有14個共和黨執政州已經對每個階段的妊娠發布禁令。但在墮胎議題公投時，每次投票結果均顯示選民支持保障墮胎權。

科羅拉多州州務卿辦公室上個月證實，提議將墮胎權納入州憲保障的草案，11月將交付公投。如果公投過關，科州州法將規定俗稱白卡的聯邦醫療補助計畫(Medicaid)以及私人保險公司必須為墮胎提供給付。根據科州州法，公投要有55%選民支持才能通過。目前所有妊娠階段在科州都可以合法墮胎。

佛羅里達州最高法院(Florida Supreme Court)4月裁定，胚胎可於子宮之外獨立生存(fetal viability)之前、也就是大約妊娠24周左右之前，確保婦女可以墮胎的提案是否納入州憲，今年11月可以交由選民公投。

共和黨籍佛州檢察長艾希莉‧穆迪(Ashley Moody)以「生存」定義過於模糊為由請求法院擋下公投提案，但遭佛州最高法院駁回。

根據佛州州法，修改州憲必須有60%選民支持。根據5月1日生效的佛州新法，妊娠6周以上禁止墮胎。

馬里蘭州選民11月將有機會公投決定是否要將墮胎權保障納入州憲。南達科他州選民則將在公投決定州政府是否有權規範妊娠第一期(first trimester)之內的墮胎，南達科他州現行州法禁止墮胎，唯有孕婦生命垂危時可以破例。

墮胎 公投 佛州

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