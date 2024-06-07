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杭特‧拜登非法持槍案 即將進入辯方傳喚證人階段

記者顏伶如／即時報導
拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。(路透)
拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)。(路透)

拜登總統次子杭特‧拜登(Hunter Biden)非法購槍重罪起訴案7日進入開審第五天，檢方傳喚聯邦調查局(FBI)鑑識化學家布瑞維爾(Jason Brewer)、聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)特別探員羅米格(Joshua Romig)作證。華盛頓郵報報導，檢察官結束證人傳訊之後，將輪到辯護律師傳喚兩名至三名證人出庭。

報導指出，辯方證人傳訊完成之後，陪審員聽取結辯陳述及法官的陪審團指示，就會展開陪審團審議(deliberations)。

杭特‧拜登2023年9月，遭聯邦檢察官提出3項重罪起訴：向持有聯邦執照的槍枝販賣商說謊、在購買槍枝的聯邦申請表格上提供不實訊息、2018年10月12日至23日之間非法持槍共計11天。若被陪審團定罪，最高將面臨25年有期徒刑及75萬元罰金。

德拉瓦區聯邦區域法院禁止杭特‧拜登庭訊轉播，也禁止記者從法庭內提供即時報導。

開審以來，拜登家族每天都有成員現身法庭，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)5日動身前往法國之前也在法庭旁聽。華爾街日報報導，拜登總統女兒艾希莉‧拜登(Ashley Biden)絕大多數時間都在法庭。拜登總統的妹妹薇拉瑞‧拜登‧歐文斯(Valerie Biden Owens)7日上午被媒體拍到穿著桃紅色套裝與丈夫傑克‧歐文斯(Jack Owens)、兒子考夫‧歐文斯(Cuffe Owens)一起進入法庭。

鑑識化學家布瑞維爾作證時說，檢測證實杭特‧拜登持有的手槍，驗出古柯鹼殘留。他說，在手槍上取得白色粉末採樣，檢測證實是古柯鹼。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約辯護律師則說，非法持槍是在2018年發生，但採樣一直到2023年才送交檢測，而且白色粉末可能是杭特兄嫂海莉‧拜登(Hallie Biden)所有。

統拜登長子波‧拜登(Beau Biden)2015年5月腦癌過世，遺孀海莉‧拜登後來與杭特‧拜登傳出緋聞。

交叉盤問時，辯護律師柯蘭斯基(David Kolansky)把重點放在白色粉末的多寡。

柯蘭斯基詢問布瑞維爾白色殘留粉末是否數量極少，布瑞維爾回答：「沒錯。」布瑞維爾表示，直到去年才對白色粉末進行檢測，並沒有同時進行指紋比對。

杭特‧拜登 檢測 華爾街

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