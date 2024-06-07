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川普減稅法案效期將至 進步派找到向富人加稅機會

記者顏伶如／即時報導
前總統川普。(美聯社)
前總統川普。(美聯社)

前總統川普任內推出的2017年「減稅及就業法案」(Tax Cuts and Jobs Act)明年將效期屆滿，華爾街日報7日報導，民主黨看到重整財務政策的難得機會，有機會向企業、高收入家庭加稅；某些進步派民主黨人士說，與其跟共和黨達成不理想的協議，不如讓減稅法案失效，至少短時間之內不要有動作，以便對共和黨施壓，爭取幫年收入40萬以下家庭減稅。

最近曾與進步派國會議員討論稅改前任拜登白宮助理拉馬莫爾提(Bharat Ramamurti)說，民主黨準備把加徵富人稅、企業稅單獨分割出來做為主打訴求，「他們在這個議題真的比較占上風」。前任拜登政府官員林登(Michael Linden)表示，進步派與民主黨應該把同意延長減稅法案的條件清楚列出，表明贊成讓絕大多數家庭能繼續獲得減稅，但要同時說明法案效期屆滿對許多低收入家庭來說，其實衝擊並不大。

林登指出：「我們不應該用懸崖(cliff)的角度來思考。民主黨應該對於畫清界線感到理直氣壯，也就是富人繳稅不能降低。」

共和黨陣營普遍認為2017年「減稅及就業法案」實行成功，傾向支持效期延長。眾院歲出入委員會主席、共和黨密蘇里州聯邦眾議員史密斯(Jason Smith)6日透過社群媒體表示，如果拜登總統讓川普減稅法案失效，就要為中產階級美國人及小型企業面臨許多新稅承擔責任。

處於分裂政府(divided government)之下，如何在討論減稅法案延長時，把收入排行榜位居頂端的富豪家庭分開處理，是民主黨面臨的挑戰之一。

眾院進步連線(Congressional Progressive Caucus)主席、民主黨華盛頓州聯邦眾議員賈亞帕(Pramila Jayapal)說，一定要為最有錢富人延長減說說不，「當你握有權力也有談判槓桿的時候，一定要確定達成目標」。

前總統布希(George W. Bush)任內的減稅法案2010年效期屆滿之際，前總統歐巴馬與在眾院擁有多數席次的民主黨都同意延長兩年，2012年再為絕大多數減稅條款延期。不過，華爾街日報分析，這回民主黨在減稅法案妥協的意願較低，原因包括：

＊經濟強勁

2010年12月及2012年時，失業率高達9.3%、7.9%，民主黨在消費者壓力之下同意延長減稅。但過去兩年多來，失業率則在4%以下。

＊減稅規模較小

從減稅幅度的經濟占比來看，布希時期減稅法案接近2%，川普減稅法案約1%。

＊不僅是減稅而已

相較於布希法案未對任何人加稅，川普法案如果效期屆滿，約29%家庭繳稅沒有影響，9%家庭繳稅反而能夠減少。

＊即使屆滿效期，影響不會立即出現

從報稅角度來看，任何改變都要等到2027年4月才會反映出來。

民主黨 共和黨 川普

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