科技化解悲痛？AI助力 可與過世親人對話、互動

只剩幾周可活的癌末病人邦莫，和朋友用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。圖為邦莫與妻子艾內特。(美聯社)

人工智慧(AI )正成為幫助人們應對喪親之痛的新工具，讓人在失去至親後仍然能夠與他們「對話」。

邦莫(Michael Bommer)發現自己已經處於大腸癌末期時，花了很多時間和妻子艾內特(Anett)討論他離開後的生活。

艾內特告訴他，她將最懷念的其中一件事就是隨時能夠向邦莫提問，因為邦莫博學多聞，總是與人分享他的智慧。

這激發了邦莫的一個想法：用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。

邦莫和他的朋友、AI平台Eternos執行長洛卡斯齊奧(Robert LoCascio)合作，在兩個月內，他們打造一個「全面、互動式AI版本」的邦莫，Eternos公司表示，該技術將讓邦莫的家人能夠「參與他的人生經歷和見解」。

過去幾年，與喪親之痛相關的AI技術領域不斷成長，出現許多發展這一科技的公司，Eternos就是其中之一。

加州 的StoryFile是這一領域最知名的新創公司之一，該公司的科技能讓使用者與預先錄製的影片互動，並針對使用者提出的問題，以演算法檢測 出最相關的答案。

另一家公司HereAfter AI的「生命故事虛擬化身」(Life Story Avatar)提供類似的互動體驗，使用者可以透過回答提示或分享他們的個人故事來創建生命故事虛擬化身。

聊天機器人Project December指導使用者填寫問卷，回答有關個人和其特徵的重要事實，然後收取10元費用，就能模擬與該角色的文字對話。

Seance AI公司免費提供和去世的親人互動的虛擬方式，AI生成親人的聲音等額外功能可再支付10元取得。

雖然有些人用這些科技作為面對悲痛的一種方式，但也有人對於公司使用AI試圖維持與逝者互動感到不安，還有人擔心這會讓哀悼的過程變得更困難。

劍橋大學未來智能中心(Centre for the Future of Intelligence)研究員卡塔齊娜·諾瓦茨克-巴辛斯卡(Katarzyna Nowaczyk-Basinska)與人共同撰寫一份相關研究，她表示，關於大規模使用數位模擬逝者的技術，其潛在的短期和長期後果所知不多，目前，這領域仍然是「一場巨大的技術文化實驗」。