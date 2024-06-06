我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

恐怖…加州首起 黑熊闖民宅咬死女性、啃食屍體

科技化解悲痛？AI助力 可與過世親人對話、互動

編譯徐薏茹／即時報導
只剩幾周可活的癌末病人邦莫，和朋友用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。圖為邦莫與妻子艾內特。(美聯社)
只剩幾周可活的癌末病人邦莫，和朋友用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。圖為邦莫與妻子艾內特。(美聯社)

人工智慧(AI)正成為幫助人們應對喪親之痛的新工具，讓人在失去至親後仍然能夠與他們「對話」。

邦莫(Michael Bommer)發現自己已經處於大腸癌末期時，花了很多時間和妻子艾內特(Anett)討論他離開後的生活。

艾內特告訴他，她將最懷念的其中一件事就是隨時能夠向邦莫提問，因為邦莫博學多聞，總是與人分享他的智慧。

這激發了邦莫的一個想法：用AI再創造他的聲音，在他過世後繼續留存。

邦莫和他的朋友、AI平台Eternos執行長洛卡斯齊奧(Robert LoCascio)合作，在兩個月內，他們打造一個「全面、互動式AI版本」的邦莫，Eternos公司表示，該技術將讓邦莫的家人能夠「參與他的人生經歷和見解」。

過去幾年，與喪親之痛相關的AI技術領域不斷成長，出現許多發展這一科技的公司，Eternos就是其中之一。

加州的StoryFile是這一領域最知名的新創公司之一，該公司的科技能讓使用者與預先錄製的影片互動，並針對使用者提出的問題，以演算法檢測出最相關的答案。

另一家公司HereAfter AI的「生命故事虛擬化身」(Life Story Avatar)提供類似的互動體驗，使用者可以透過回答提示或分享他們的個人故事來創建生命故事虛擬化身。

聊天機器人Project December指導使用者填寫問卷，回答有關個人和其特徵的重要事實，然後收取10元費用，就能模擬與該角色的文字對話。

Seance AI公司免費提供和去世的親人互動的虛擬方式，AI生成親人的聲音等額外功能可再支付10元取得。

雖然有些人用這些科技作為面對悲痛的一種方式，但也有人對於公司使用AI試圖維持與逝者互動感到不安，還有人擔心這會讓哀悼的過程變得更困難。

劍橋大學未來智能中心(Centre for the Future of Intelligence)研究員卡塔齊娜·諾瓦茨克-巴辛斯卡(Katarzyna Nowaczyk-Basinska)與人共同撰寫一份相關研究，她表示，關於大規模使用數位模擬逝者的技術，其潛在的短期和長期後果所知不多，目前，這領域仍然是「一場巨大的技術文化實驗」。

AI 加州 檢測

上一則

波音星際飛機載人首航 與國際太空站成功對接

延伸閱讀

馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦

馬斯克旗下xAI擬在田納西州孟菲斯打造超級電腦
加州學區教學 導入AI協助日增

加州學區教學 導入AI協助日增
陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」

陪你聊「習思想」 中開發新聊天機器人 英媒虧「Chat習PT」
中官方開發聊天機器人貫徹「習思想」 英媒：Chat習PT

中官方開發聊天機器人貫徹「習思想」 英媒：Chat習PT

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
華爾街日報報導，如今使用現金付費反而划不來，因為經常面臨加收手續費。(美聯社)

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

2024-06-06 09:23
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46
CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

2024-06-02 21:31

超人氣

更多 >
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」

7旬男被華女詐騙 失畢生積蓄70多萬「我被她迷住了」
現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費

現金消費反而不划算？WSJ：越來越多商家收付現手續費
上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」

上健身房太勤沒意義？ 減重女教練指五種體訓習慣「弊多於利」
想防癌多吃蔬菜 特別是這種

想防癌多吃蔬菜 特別是這種