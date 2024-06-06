102歲紐約二戰老兵 前往法國紀念諾曼第登陸途中離世

二戰老兵佩西奇蒂在前往法國參加諾曼第登陸紀念活動途中離世，享壽102歲。(截取自WROC YouTube)

諾曼第登陸作戰屆滿80周年之際，各國領袖齊聚法國北部海灘參加紀念活動。一名從紐約出發前往法國參加紀念儀式的二戰老兵，不幸於旅途過程中在德國 離世，享壽102歲。

二戰老兵佩西奇蒂(Robert “Al” Persichitti)來自紐約州 菲爾伯特(Fairport)，上周起出發前往法國參加諾曼第登陸作戰紀念活動，在德國期間于醫院離世，享壽102歲。

佩西奇蒂的朋友、牧師萊昂(Rev. William Leone)表示，他很期待去法國參加諾曼第登陸80周年的紀念活動。另一位與佩西奇蒂一同前往法國的朋友表示，他於5月30日過世時有醫生在一旁陪同。

位於紐奧良的國家二戰博物館 稱佩西奇蒂為一位「老朋友」。根據博物館的記載，佩西奇蒂在1942年進入海軍，被分配到「埃爾多拉多(USS Eldorado)」號航空母艦做無線電通訊員，並在1944年航至太平洋參與進攻硫磺島和沖繩島。在硫磺島港口，他曾親眼目睹美國國旗在摺鉢山(Mount Suribachi)上升起。2019年，就在自己97歲生日之前，他還專程回去了一趟。

出發前往歐洲之前，佩西奇蒂接受WROC電視台採訪時還表示，得知可以去參加紀念活動之後，他就一直去看心臟科醫生，直到醫生答應他可以出發，「知道可以去我太激動了」。

根據佩西奇蒂的牧師，他是一名退休教師，常常在學校和社區集會講述自己的二戰經歷，「他希望讓戰爭中的犧牲通通被記錄下來。」

根據CNN，參與過二戰並且仍然在世的美國老兵數量急劇下降。在2023年，1640萬參與二戰的美國老兵中，只有11萬9550人還活著，相當於不到1%。