我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NewsBreak被爆用AI搞假 與中國有關、3年逾40則

輝達市值破3兆元 史指那指收創歷史新高

專報美地方新聞 NewsBreak被爆用AI搞假 與中國有關 3年逾40則

記者胡玉立／即時報導
NewsBreak總部位於加州山景城(Mountain View)，2015年以中文新聞聚合應用程式「一點資訊」子公司身分在美成立。(路透)
NewsBreak總部位於加州山景城(Mountain View)，2015年以中文新聞聚合應用程式「一點資訊」子公司身分在美成立。(路透)

標榜免費即時提供美國地方新聞、下載次數最多的NewsBreak新聞應用程式，4日被路透等多家媒體踢爆使用人工智慧(AI)匯整假新聞，對社區造成困擾，已涉及多起侵權糾紛。它2015年以中文新聞聚合應用程式「一點資訊」(Yidian Zixun)子公司身分在美成立；2019年它與「一點資訊」剝離，核心仍源自中國。

路透報導，去年聖誕節前夕，NewsBreak曾發表一篇有關新澤西州布里奇頓(Bridgeton)小鎮槍擊事件的新聞，指「美國小鎮槍枝暴力令人震驚」。然而這起槍擊案根本未曾發生。新州布里奇頓警方為此在臉書發表聲明，駁斥這篇使用AI製作的文章「完全錯誤」，聲明並寫道：「看來這家『新聞』媒體認為用AI寫小說發給讀者毫無問題」 。

NewsBreak總部位於加州山景城(Mountain View)，在北京和上海設有辦事處。該公司告訴路透，他們在報導發出四天後已將其刪除，公司怪罪那則不正確消息是「內容來源」的錯，「若發現任何不正確內容或任何違反我們社區標準的內容時，會立即刪除該內容」。

路透指出，近年來隨著美國各地地方新聞媒體紛紛關閉，NewsBreak填補了空缺，自稱是「所有地方事務的首選消息來源」，每月用戶逾5000萬。

NewsBreak發表的內容來自路透、福斯、美聯社和CNN等各大媒體授權內容，另透過網路抓取地方新聞或新聞稿消息，由AI協助撰寫發出。路透報導，2021年以來，Newsbreak使用虛構署名、利用AI工具發表錯誤消息至少40起，影響其服務的地方社區；因為從競爭對手獲取內容而被告侵害版權，其中數起已和解。路透還取得該公司2022年備忘錄，有內部主管對「AI生成新聞」表達擔憂。

多位前NewsBreak員工匿名向路透表示，該應用程式演算法工程背後的大部分工作，是在其中國辦公室進行。

NewsBreak在2015年由一點資訊科技於美國成立子公司。NewsBreak執行長鄭朝暉(Jeff Zheng)創立一點資訊和Newsbreak；兩家公司共享2015年在美註冊的「興趣引擎」(Interest Engine)演算法專利，根據用戶興趣和位置推薦新聞內容。

AI 槍擊 新澤西州

上一則

拜登提名AIT前處長梅健華出任駐越南大使

延伸閱讀

黃仁勳訪台掀起旋風 路透：地位宛如流行巨星

黃仁勳訪台掀起旋風 路透：地位宛如流行巨星
黃仁勳抵台颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出

黃仁勳抵台颳「仁來瘋」熱潮 紅到同事傻眼：在矽谷都不一定被認出
日本擬立法支持先進晶片生產 用於AI和電動車

日本擬立法支持先進晶片生產 用於AI和電動車
美駐黎巴嫩大使館外槍聲大作 疑伊斯蘭國槍手襲擊

美駐黎巴嫩大使館外槍聲大作 疑伊斯蘭國槍手襲擊

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30

超人氣

更多 >
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除

史丹福抄襲中國AI大模型 內藏「清華簡」彩蛋露餡 急道歉、刪除