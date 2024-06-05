我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

輝達市值破3兆元 史指那指收創歷史新高

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

要搬家就搬更遠些 華府遷出居民增 多擇西維州這郡

特派員黃惠玲／即時報導
房價比維州費郡便宜許多的西維州柏克利郡，成為許多遷離華府居民的新定居地點。(西維州柏克利郡府官網)
房價比維州費郡便宜許多的西維州柏克利郡，成為許多遷離華府居民的新定居地點。(西維州柏克利郡府官網)

一份新的報告指出，從華府以及其周邊郊區遷出的居民，現在與過去相比，傾向搬到更遠的地方，這也意味著，在遠距工作依舊流行的環境下，全國遠距工作者離開大城市轉往小農村社區定居的趨勢仍然持續。

維吉尼亞大學威爾登‧庫柏公共服務中心(University of Virginia's Weldon Cooper Center for Public Service)的一項分析顯示，上述趨勢在2023年仍在繼續。分析指出，根據人口普查局對全國各郡的人口估計，從居民超過100萬的郡縣遷出的人數，仍然是疫情前的兩倍。在2023年遷往農村、小城社區的居民有所增加。

從大城市遷離的人口激增，始於2020年，但此趨勢在疫情前就已經存在。維吉尼亞大學人口學家蘭巴德(Hamilton Lombard)說，遠程工作是導致此趨勢的重要因素。

蘭巴德說，在房地產繁榮時期，從華府特區以及阿靈頓郡、費爾法克斯郡(Fairfax)搬走的人，通常會選擇搬到勞登郡(Loudoun)或卡爾佩柏郡(Culpeper)，但現在人們搬遷的目的地比這些地方更遠。

他表示，在疫情後，「我們看到遷向勞登郡的居民相對較少。」相反的，有些人搬到西維吉尼亞州的柏克利郡(Berkeley)等地，蘭巴德說，自疫情爆發後，西維州的柏克利郡人口激增。

蘭巴德表示，柏克利郡的房價中位是費爾法克斯郡的一半或三分之一而已，而且當地所建造的新房比費郡還多，這些都對遷離華府等大城市的民眾深具吸引力。

他提到，在過去的1、20年裡，離開華府特區的人，通常會搬到北卡羅來納州的城市，例如洛麗(Raleigh)或夏洛特(Charlotte)，但現在人們除了選擇搬去西維州外，也考慮東海岸或其他小型鄉村社區。

蘭巴德分析，遠距工作使人們可以再遠離主要就業中心的地區買房，如果有需要的話，他們也可以彈性每周通勤一到兩次到辦公室。

「很多可能接受聯邦政府工作的人，並不需要搬到華府特區居住，或者說即使他們搬到該地區，仍然可以住在外圍，」蘭巴德說，例如住到維吉尼亞州的Richmond，還是可以在華府從事許多聯邦工作，「現在的情況，已經跟2019年時截然不同。」

華府特區 西維吉尼亞州 疫情

上一則

遊黃石公園被野牛頂撞 83歲婦重傷

延伸閱讀

華府中山女高校友會 健行遊華盛頓碼頭

華府中山女高校友會 健行遊華盛頓碼頭
美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要

美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要
謊報住佛州 華府富豪逃稅遭舉報 賠4000萬元

謊報住佛州 華府富豪逃稅遭舉報 賠4000萬元
定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

定居華府卻謊稱住佛州 億萬富翁逃稅賠4000萬

熱門新聞

93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51
前總統川普(左)與其么兒拜倫‧川普。(美聯社資料照)

川普帶著么兒拜倫去見馬斯克 與大人物碰面

2024-05-30 16:46
皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30

超人氣

更多 >
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆

鋁箔紙正反面有差嗎？日廠商揭製造過程給出意外答覆
華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回

華女帶子離美 沒獲爸爸同意 航班起飛4小時被迫返回
妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航

妻擅攜子離美夫報警 飛機起飛4小時後返航
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了