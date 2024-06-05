要搬家就搬更遠些 華府遷出居民增 多擇西維州這郡

房價比維州費郡便宜許多的西維州柏克利郡，成為許多遷離華府居民的新定居地點。(西維州柏克利郡府官網)

一份新的報告指出，從華府以及其周邊郊區遷出的居民，現在與過去相比，傾向搬到更遠的地方，這也意味著，在遠距工作依舊流行的環境下，全國遠距工作者離開大城市轉往小農村社區定居的趨勢仍然持續。

維吉尼亞大學威爾登‧庫柏公共服務中心(University of Virginia's Weldon Cooper Center for Public Service)的一項分析顯示，上述趨勢在2023年仍在繼續。分析指出，根據人口普查局對全國各郡的人口估計，從居民超過100萬的郡縣遷出的人數，仍然是疫情 前的兩倍。在2023年遷往農村、小城社區的居民有所增加。

從大城市遷離的人口激增，始於2020年，但此趨勢在疫情前就已經存在。維吉尼亞大學人口學家蘭巴德(Hamilton Lombard)說，遠程工作是導致此趨勢的重要因素。

蘭巴德說，在房地產繁榮時期，從華府特區 以及阿靈頓郡、費爾法克斯郡(Fairfax)搬走的人，通常會選擇搬到勞登郡(Loudoun)或卡爾佩柏郡(Culpeper)，但現在人們搬遷的目的地比這些地方更遠。

他表示，在疫情後，「我們看到遷向勞登郡的居民相對較少。」相反的，有些人搬到西維吉尼亞州 的柏克利郡(Berkeley)等地，蘭巴德說，自疫情爆發後，西維州的柏克利郡人口激增。

蘭巴德表示，柏克利郡的房價中位是費爾法克斯郡的一半或三分之一而已，而且當地所建造的新房比費郡還多，這些都對遷離華府等大城市的民眾深具吸引力。

他提到，在過去的1、20年裡，離開華府特區的人，通常會搬到北卡羅來納州的城市，例如洛麗(Raleigh)或夏洛特(Charlotte)，但現在人們除了選擇搬去西維州外，也考慮東海岸或其他小型鄉村社區。

蘭巴德分析，遠距工作使人們可以再遠離主要就業中心的地區買房，如果有需要的話，他們也可以彈性每周通勤一到兩次到辦公室。

「很多可能接受聯邦政府工作的人，並不需要搬到華府特區居住，或者說即使他們搬到該地區，仍然可以住在外圍，」蘭巴德說，例如住到維吉尼亞州的Richmond，還是可以在華府從事許多聯邦工作，「現在的情況，已經跟2019年時截然不同。」