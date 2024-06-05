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遊黃石公園被野牛頂撞 83歲婦重傷

世界新聞網何卓賢／即時報導
6月1日，一名83歲婦人遊覽黃石公園時被野牛頂傷。圖為黃石公園一頭野牛。示意圖。(路透)
6月1日，一名83歲婦人遊覽黃石公園時被野牛頂傷。圖為黃石公園一頭野牛。示意圖。(路透)

近日，一名83歲婦人在遊覽黃石國家公園時被一頭野牛頂撞，傷勢嚴重。

據ABC報導，過去這個周六(1日)，一名來自南卡州格林威爾的婦人來到黃石國家公園遊覽。根據公園的官方聲明，一頭野牛(bison)走到她身邊几英尺開外的地方用牛角頂撞她，將她頂離地面一英尺高。據悉，野牛當時看似在「捍衛牠的空間」。

公園急救人員將受傷婦人送到附近的診所，她再被直升機運送到東愛達荷區域醫療中心(Eastern Idaho Regional Medical Center)。地方官員表示，該婦人傷勢嚴重，但並未提供更多關於她的醫療狀況。

國家公園管理局表示，事故發生在黃石湖風暴點步道(Storm Point Trail)附近。管理局建議遊客，如果有野生動物接近務必讓開，而且「尊重安全守則和在安全距離之外觀看野生動物」是遊客的責任。管理局還表示，野牛比其他野生動物傷害人類的次數都要多，因為他們的行為「難以預測」，且跑起來比人快三倍，「野牛不是有攻擊性的動物，除非感覺牠們的空間受到威脅。」

官員表示，要跟野生動物保持25碼以上的距離，包括跟野牛、麋鹿、大角羊、鹿、駝鹿和土狼；跟熊和狼的話，則至少保持100碼距離。

南卡

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