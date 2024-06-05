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稱有助腸道健康是虛假宣傳？熱門氣泡水公司遭提告

世界新聞網何卓賢／即時報導
氣泡水公司Poppi遭消費者提告，稱它的腸道健康功效是虛假宣傳。(美聯社)
氣泡水公司Poppi遭消費者提告，稱它的腸道健康功效是虛假宣傳。(美聯社)

這些飲料或許不像瓶身上宣稱的一樣，真的那麼有利腸道健康… 以味道多樣聞名的熱門氣泡水品牌Poppi目前正面臨來自消費者的集體提告，稱這種氣泡水不如它行銷宣傳文案裡面提到的那麼對腸道健康有幫助。

美聯社報導，消費者代表科布斯(Kristin Cobbs)上周在舊金山地區法庭提告，表示自己多次因為聽信包裝上宣傳的、該氣泡水含有幫助維持腸道健康的益生元而購入，後來發現飲料只含有2克的益生元龍舌蘭菊粉纖維(prebiotic agave inulin fiber)，並不足以提供任何實際功效。科布斯引用研究指出，就算每日服用7.5克的龍舌蘭菊粉並連續服用三周，都不足以給腸道健康帶來任何的促進作用。

提告中還指出，任何潛在的腸道促進作用，都不會比汲取額外糖分給身體帶來的害處多。科布斯希望Poppi給自己以及其他消費者提供賠償金。

Poppi氣泡水是位於德州的公司，在該提告之後聲明稱，「這項提告毫無根據，我們會堅決否認這些指控。」

功能性飲料目前在美國界是炙手可熱的一塊市場，而Poppi是其中一家宣稱自己的飲料可以給飲用者帶來身體好處的品牌之一。根據諮詢公司AlixParters，美國含有益生元和益生菌的飲料銷量比去年增長兩倍以上。

德州 舊金山

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