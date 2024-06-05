FBI局長警告 中國駭客數達FBI網路人員50倍

美國聯邦調查局局長雷伊。(美聯社)

美國聯邦調查局（FBI ）局長雷伊今天警告，中國帶來的網路安全威脅非常嚴重，光中國網路駭客 數量就是FBI網路人員的50倍。他強調，「中國威脅規模巨大」。

「美國之音」報導，雷伊（Chris Wray）就FBI優先事項和2025會計年度預算 請求而向聯邦參議院作證時，做以上表示。

他強調，中國網路駭客計畫龐大，使美國國家安全的風險顯著升高，削減美國聯邦相關預算意味更多網路攻擊會發生，在美國關鍵基礎設施等項目成為攻擊目標之際，「這使駭客作案的環境更加安全」。

他說：「如果拿聯調局的所有網路資源來比較，並忽略俄羅斯、伊朗、勒索軟體，即只看中國而其他都不計，中國政府的駭客計畫以50比1的比例讓我們相形見絀。」

雷伊請國會不要削減相關預算，「我可以向您保證，中國政府不會削減其預算」。

他在給參議院委員會的書面證詞中指出，過去幾年，中國、北韓和俄羅斯利用網路行動將美國作為攻擊目標，「我們看到中華人民共和國致力於取得受管制的兩用技術，同時開發一系列先進的網路武器儲備，以便在現實衝突發生時用來對付其他國家」。

雷伊4月18日在范德比大學（Vanderbilt University）安全會議上表示，中國政府為可能的網絡襲擊做準備而試圖滲透美國關鍵基礎設施的做法可以追溯到2011年，這是北京長期戰略的一部分，「它的計畫是對民用基礎設施下黑手，以試圖引發恐慌，瓦解美國的抵抗意志」。

以FBI與網路安全和基礎設施安全局（CISA）為主的多家美國機構2月曾警告，與被稱為「伏特颱風」（Volt Typhoon）的中國相關團體有聯繫的駭客在電腦系統和網路至少隱藏了5年，中國對與美國通訊、能源、水和廢水以及交通運輸部門相關關鍵系統的滲透「可能是冰山一角」。

雷伊今天作證時並表示，中國戰略重點還聚焦在美國農業和其他民用領域，「我們知道中國已經具體將農業作為其想要鎖定的目標領域之一。這一點相當明確。所以這令人擔憂」。

報導指出，近年來，中國企業擴大了在美國農業領域的足跡，包括購買農業用地，並成為美國聯邦眾議院特設中國委員會關注的議題之一。哈德遜研究所（Hudson Institute）媒體研究員韓特（Jeremy Hunt）去年曾引述美國農業部統計指出，中國人擁有美國農地的產權從2010年的8100萬美元躍升至2020年的18億美元。

美國國會下屬的美中經濟暨安全檢討委員會（US-China Economic and Security Review Commission）於2022年5月26日發表的研究報告曾示警，中國對美國農業部門的投資和進一步整合可能對美國的經濟和國家安全帶來風險。

該報告認為，中國獲得美國的農業智慧財產權也可能削弱美國在支持糧食生產的農業技術方面的競爭力，中國非法收購基改種子為中國自己開發此類種子提供了一個跳板，剝奪了美國公司的收入，並提供了一個發現美國作物弱點的機會。