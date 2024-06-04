美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要

美國能源部長格蘭霍姆近日表示，美國華府大幅調高中國進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。圖為美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透資料照）

美國政府持續加大對中國在電動車 、電池領域及其他高科技產品的壓力，近期還宣布將對相關系列中國銷美商品大幅加徵關稅 ，其中部分將於8月1日生效。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）對此表示，美國華府大幅調高中國進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。

據路透報導，格蘭霍姆接受訪問時稱，美國十分需要汽車業，「如果我們不這樣做，我們就會把整個領域拱手讓給中國，就像我們看到的太陽能電池板一樣」，在汲取太陽能板市場變化的教訓後，提高中國進口電動車關稅的行動顯得十分重要。

格蘭霍姆表示，中國的「計畫在產業政策方面非常激進，而我們之前什麼都沒做，現在我們正在對此做一些事情」。美國拜登政府正投資數千億美元用於清潔能源稅收補貼，以發展美國的電動汽車、太陽能和其他新興產業，並稱中國在這些領域由國家推動的產能過剩威脅到美國公司的生存。

格蘭霍姆再指，「中國的工業政策極具侵略性，華府過往不採取行動，產生的後果很嚴重，因此現時須採取行動。」

與此之前，特斯拉 創辦人特斯拉於5月23日對此表示，特斯拉和他自己都沒有要求向中國電動車加徵關稅，因此得知華府的行動時感到很驚訝，認為抑制自由貿易或扭曲市場的行為並不好。而特斯拉在中國市場的競爭相當激烈，沒有面對關稅，也沒有特殊待遇，但仍有良好表現，因此不贊成加徵關稅等任何扭曲市場的措施。

據了解，拜登政府的相關政策維持美國前總統川普所提出的多項關稅，同時提高其他關稅包括將電動車關稅提高4倍至100%以上等。此前，華府曾稱，新措施影響價值180億美元從中國進口的商品。