我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登唱衰中國經濟「處於崩潰邊緣」 並稱一帶一路是失敗倡議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

美國能源部長：調高中國電動車關稅至關重要

記者謝守真／即時報導
美國能源部長格蘭霍姆近日表示，美國華府大幅調高中國進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。圖為美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透資料照）
美國能源部長格蘭霍姆近日表示，美國華府大幅調高中國進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。圖為美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）。（路透資料照）

美國政府持續加大對中國在電動車、電池領域及其他高科技產品的壓力，近期還宣布將對相關系列中國銷美商品大幅加徵關稅，其中部分將於8月1日生效。美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）對此表示，美國華府大幅調高中國進口電動車關稅4倍至100%以上，這對美國汽車產業發展至關重要。

據路透報導，格蘭霍姆接受訪問時稱，美國十分需要汽車業，「如果我們不這樣做，我們就會把整個領域拱手讓給中國，就像我們看到的太陽能電池板一樣」，在汲取太陽能板市場變化的教訓後，提高中國進口電動車關稅的行動顯得十分重要。

格蘭霍姆表示，中國的「計畫在產業政策方面非常激進，而我們之前什麼都沒做，現在我們正在對此做一些事情」。美國拜登政府正投資數千億美元用於清潔能源稅收補貼，以發展美國的電動汽車、太陽能和其他新興產業，並稱中國在這些領域由國家推動的產能過剩威脅到美國公司的生存。

格蘭霍姆再指，「中國的工業政策極具侵略性，華府過往不採取行動，產生的後果很嚴重，因此現時須採取行動。」

與此之前，特斯拉創辦人特斯拉於5月23日對此表示，特斯拉和他自己都沒有要求向中國電動車加徵關稅，因此得知華府的行動時感到很驚訝，認為抑制自由貿易或扭曲市場的行為並不好。而特斯拉在中國市場的競爭相當激烈，沒有面對關稅，也沒有特殊待遇，但仍有良好表現，因此不贊成加徵關稅等任何扭曲市場的措施。

據了解，拜登政府的相關政策維持美國前總統川普所提出的多項關稅，同時提高其他關稅包括將電動車關稅提高4倍至100%以上等。此前，華府曾稱，新措施影響價值180億美元從中國進口的商品。

關稅 電動車 特斯拉

上一則

獲FAA放行 SpaceX星艦火箭預計6日第4度試射

延伸閱讀

拜登收緊邊境衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈

拜登收緊邊境衝擊勞動市場 卻緩解供應鏈
拜登祭最嚴庇護禁令 連7天每日逾2500無證客「立即關邊境 」

拜登祭最嚴庇護禁令 連7天每日逾2500無證客「立即關邊境 」
拜登簽署行政命令 限制美墨邊境非法移民大量湧入

拜登簽署行政命令 限制美墨邊境非法移民大量湧入
拜登：以色列總理恐為自保 延長加薩戰爭

拜登：以色列總理恐為自保 延長加薩戰爭

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
93歲媒體大亨梅鐸(右)與67歲退休分子生物學家朱可娃結婚。(美聯社)

93歲媒體大亨梅鐸梅開5度 迎娶67歲朱可娃

2024-06-02 14:46
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
疾病防治中心(CDC)表示，今年前5月，全美已出現至少4846起百日咳病例，較去年同期1746例激增幾乎兩倍。護士正為一名四歲女童注射百日咳疫苗加強劑。(美聯社)

百日咳病患暴增 驚傳群聚感染

2024-06-01 09:22
美國成人片影星兼導演「風暴女丹尼爾斯」（中）5月7日離開紐約市曼哈頓刑事法院的法院大樓。美聯社

作證協助讓川普成了第1位重罪犯前總統 「暴風女」保持沉默有原因

2024-06-01 09:51

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大

保衛台灣？ 拜登：派不派兵差很大