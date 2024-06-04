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減少樹叢、3道閘門關卡...槍擊頻傳改變美國校園建築

記者顏伶如／即時報導
華爾街日報報導，校園槍擊頻傳讓美國校園設計改觀，著重防止歹徒入侵等設計。圖為今年5月曾發生槍擊案的路易斯安納州西傑佛遜高中。(美聯社)
華爾街日報報導，校園槍擊頻傳讓美國校園設計改觀，著重防止歹徒入侵等設計。圖為今年5月曾發生槍擊案的路易斯安納州西傑佛遜高中。(美聯社)

華爾街日報4日報導，校園槍擊頻傳讓美國校園設計因此改觀，如今建築師把重點放在防止歹徒入侵等設計，為學童打造展現社群意識(sense of community)的安全空間。

報導指出，某些州已經通過立法，規定學校建築物必須有避免武裝歹徒入侵的設計，還要有能夠協助先遣急救員(first responders)的因應措施。聖安東尼奧阿拉摩建築公司(Alamo Architects)負責人拉米爾斯(Jerry Lammers)說，目前校園建築設計常見的挑戰是，如何打造一個溫馨舒適卻不會被歹徒攻破的環境。

拉米爾斯等建築師支持室內空間採開放設計的理念，促進學生之間建立社群意識、降低疏離感，因為疏離感可能導致心理狀況出問題的青少年以暴力形式發洩。

報導指出，某些學區為了防止槍擊案發生而對校園展開現代化革新，設計亮點包括透過架設圍牆以減少校園出入口，上課期間學校大門上鎖，某些學校則派遣專人在校門負責門禁。

學校建築外圍的樹叢盡量減少，減少歹徒的藏身地點。進入學校要通過受到監控的單一出入口，學校人員對所有訪客一律查驗身分，大門、辦公室前門、進入學校的內門總共三道閘門均加裝門鈴設計，提高安全防護。

2023年，納許維爾(Nashville)發生六人死亡的校園槍擊案時，槍手開槍摧毀辦公室大門。報導指出，新款玻璃窗變得更加堅固，類似汽車擋風玻璃。德州州法則規定，裝在校內門上的玻璃都必須是不容易碎裂的材質。

佛羅里達州DAG建築公司(DAG Architects)負責人魯特瑞爾(David Luttrell)表示，某些建築施把學校裡的走廊牆壁改用混凝土磚砌成，以免槍手隔著牆壁對教室開槍。

與主要走廊連結的翼牆(wing walls)則可以在現行槍手作案時讓員警得以掩護。密西根州TowerPinkster建築公司設計師史萊格爾(Matt Slagle)說，將一所高中的校園設計草圖送交當警察局過目時，警方便提出了走廊加裝翼牆的要求。

TowerPinkster建築公司校園安全設計還包括在走廊設置「封鎖按鈕」(Lockdown buttons)，可以自動關閉走廊出入大門、封鎖校園，還能自動報警。

建築師表示，某些學區要求一樓教室的外側門窗要能在緊急狀況下迅速開啟，好讓學生與教職人員逃離。

槍擊 學區 華爾街

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