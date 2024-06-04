亞利桑納州推動立法：從墨西哥非法入境觸犯州法

一群無證移民在亞利桑納州邊境等待接駁。(路透)

共和黨 力推之下，從墨西哥非法入境美國即構成觸犯亞利桑納州 州法的立法草案，4日可望在亞州眾議會表決通過，納入今年11月公投。紐約時報分析，根據草案內容，亞利桑納州各地警察將有權逮捕、拘留無證客，州立法院法官則有權下令驅逐無證移民 ，員警與政府官員執行移民法規面臨挨告風險，法案當中也提供豁免條款做為保障。

共和黨籍亞利桑納州參議會多數黨領袖波瑞里(Sonny Borrelli)今年5月在議場發言時表示：「我們要做點什麼才是。」他說：「我們面臨入侵(invasion)。」

報導指出，亞利桑納州眾議會4日可望通過表決，讓立法草案列入11月公投。民主黨籍州長霍布斯(Katie Hobbs)雖曾對提案表示反對，面對共和黨直接訴諸選民的策略，卻無權阻擋公投成立。

紐約時報分析，如果選民11月投票通過公投，亞利桑納州原本對移民政策採取溫和路線的立場將出現改變。馬瑞波卡郡(Maricopa County)前任警長阿帕歐(Joe Arpaio)曾經雷厲風行大規模掃蕩並查緝無證移民，結果引發輿論強烈反彈，批評實施種族偵防(racial profiling)。阿帕歐2016年連任選舉失敗後，亞利桑納州移民政策便趨於溫和。

過去幾年，亞利桑納州選民通過的公投包括為沒有身分的學生提供州民學費(in-state tuition)收費標準。對移民政策採取強硬立場的阿帕歐及前總統川普，在亞州都遭遇選舉挫折。

然而，共和黨人士說，亞州選民受夠了數以千計無證客在邊境地帶紮營，現已準備就緒要迎接新一波查緝行動。共和黨人士也說，非法入境衍生的芬太尼(fentanyl)走私猖獗，導致藥物致死案件大增，也讓亞州民眾忍無可忍。

反對公投提案的倡議人士則說，草案對於加強邊境安全或避免外籍人士向美國尋求庇護都毫無助益，只會在拉丁裔民眾與移民社區當中再次製造恐慌與不安，如同前任共和黨籍州長布魯爾(Jan Brewer)將參議會第1070法案(S.B. 1070)簽署生效之後的狀況。