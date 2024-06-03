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大選無效論逐漸獲共和黨主流接受 國會議員近1/3挺川

編譯陳韻涵／即時報導
俄亥俄州聯邦參議員范斯。(美聯社)
俄亥俄州聯邦參議員范斯。(美聯社)

2021年1月6日國會暴動發生後數小時，時任俄亥俄州共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)投票認可拜登勝選，不理會時任總統川普宣稱拜登因為選舉舞弊而勝選的無稽之談。

美聯社報導，隨著川普與拜登可能在秋季再次對決，波特曼成為川普副手的呼聲，已經被俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)掩蓋；范斯力挺川普的選舉舞弊論，並表示他只會接受「自由公正的選舉」結果。

川普的其他副手人選包括南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)和佛羅里達州參議員佛州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，這些人曾拒絕認同川普的選舉舞弊說，但他們今年的態度已動搖。

魯比歐近期表示，若11月選舉「出現問題」，共和黨人不會袖手旁觀並接受結果。

眾院議長強生(Mike Johnson)曾協助策畫川普挑戰拜登2020年勝選的訴訟，但這場法律戰以失敗告終。強生日前與其他川普盟友在造勢活動中，被問及是否認為2020年選舉合法時，他吐露異議。

追蹤不認同選舉結果人士的組織「States United Action」21日公布報告顯示，國會中近33%議員以某種方式支持川普試圖推翻2020年選舉結果，或以其他方式對質疑選舉的可信度，另有人希望藉此勢頭贏得國會席位。

States United Action的策略與公關副總裁莉齊·烏爾默(Lizzie Ulmer)表示：「公眾必須警惕那些已表現出不尊重民意的掌權者所造成的風險。」

該組織報告指出，國會共535名議員中，有170名眾議員和參議員不認同2020年大選結果，其中不乏共和黨高層人士；隨著秋季選舉將至，兩名新的參議員候選人和17名新的眾議員候選人正尋求加入前者行列，盼有利自身選情。

紐約大學(NYU)布瑞南司法中心(Brennan Center for Justice)的民主計畫副院長溫蒂‧韋瑟(Wendy Weiser)表示：「這令人震驚，只有在參與者致力接受普選結果的前提之下，民主才能發揮作用。」

共和黨全國委員會(RNC)改選後，由川普欽點的人馬，包括他的二媳婦賴拉‧川普(Lara Trump)，以及忠實盟友、RNC總法律顧問兼北卡羅來納州地方黨部主席瓦利(Michael Whatley)出任共同主席。

另外，川普律師克莉絲汀納‧巴布(Christina Bobb)近期因為涉嫌參與亞利桑納州假選民計畫而被起訴的，但她已被任命為RNC的「選舉誠信」負責人。

川普競選團隊發言人丹妮爾‧阿爾瓦雷斯(Danielle Alvarez)表示，在川普指示下，RNC將選舉進程作為首要之務，招募更多人並擴充資源。她說：「拜登入主白宮，這是事實，但選舉過程有些問題。」

川普 參議員 拜登

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