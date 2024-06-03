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波音「星際飛機」載人首航臨時叫停 預定6月5日再試

中央社／卡納維爾角2日電
波音「星際飛機」5月31日在佛羅里達州的甘迺迪太空中心準備發射。(路透)
波音「星際飛機」5月31日在佛羅里達州的甘迺迪太空中心準備發射。(路透)

國家航空暨太空總署（NASA）與波音公司（Boeing）今天表示，昨天取消太空船「星際飛機」首次載人飛行後，團隊準備6月5日再次試射。

昨天，太空船「星際飛機」（Starliner）本已準備好從佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，但地面系統電腦觸發自動中止命令，而關閉發射程序。

NASA表示，發射台的地面支援設備在倒數計時遭遇問題，團隊連夜評估，找出其中一個機箱內的地面電源裝置有問題；此機箱是為控制各種系統功能的電腦卡子集提供電力。

NASA說，故障的地面電源裝置機箱已移除，目視檢查後，更換了備用機箱。

「星際飛機CST-200」搭載兩名太空人飛至國際太空站（ISS）的首航，對於波音公司來說仍是個重要里程碑。

目前NASA這項外包業務，主要掌握在美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的太空探索科技公司（SpaceX）手中，波音則致力爭取擴大此業務占有率。

星際飛機一旦發射，預計在飛行約24小時後，抵達距離地球約402公里的研究太空站。

太空人 NASA 馬斯克

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