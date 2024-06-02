姜維佳將任首位華人白宮記協主席 曾在新冠記者會嗆川普

CBS駐白宮首席記者姜維佳上月入圍「百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」。圖為去年姜維佳抱著兒子傑克參加白宮記者協會晚宴。(路透)

廈門出生的哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)駐白宮首席記者姜維佳(Weijia Jiang)上月入圍「Gold House的百大最具影響力的亞太裔人士排行榜」(Gold House A100)，她2025年起將擔任「白宮記者協會」(White House Correspondents' Association)史上第一位非白人主席。

致力促進亞太裔(AAPI)權利的非營利組織「Gold House」每年5月會在亞太裔傳統月公布「A100」排行榜，表彰過去一年對文化和社會最具影響力的100位亞太裔領袖並頒發特別榮譽獎。

Gold House肯定姜維佳廣泛報導對於亞太裔的暴力行為增加，以及當局因應此情況做出的政策改變；姜維佳去年也曾因為「CBS今晨」(CBS Mornings)節目兒獲頒「艾美獎」(Emmy Award)，此獎表彰在電視領域出色的節目與傑出人士。

此外，白宮記者協會2023年6月底舉行主席選舉，該協會委員會共有387名成員投票，2015年加入CBS、2018年起擔任駐白宮特派員的姜維佳以251票打敗對手、紙本媒體「今日美國」(USA Today)記者佛朗希斯卡‧錢伯斯(Francesca Chambers)，獲選成為2025年至2026年WHCA主席，也是該協會主席首次由非白人記者出任。

姜維佳將接替2023年到2024年擔任WHCA主席的「國家廣播公司新聞網」(NBC)白宮與國會記者凱莉‧歐唐諾(Kelly O'Donnell)，以及2024年到2025年擔任該協會主席的政治新聞網站「Politico」白宮特派員尤金‧丹尼爾斯(Eugene Daniels)。

即將過生日的姜維佳1983年生於中國廈門，兩歲時隨父母移民來西維吉尼亞州 ，13歲時擔任洛杉磯「第一新聞頻道」(Channel One News)學生記者與主播時，發覺她對播報新聞的熱忱。

姜維佳2015年加入CBS，並於2018年以來擔任白宮特派員，報導前總統川普 與現任拜登政府任內的重大新聞。姜維佳已婚。

2020年4月20日，姜維佳在新冠肺炎疫情記者會上，提問時任總統川普針對中國人來美的旅遊禁令時，曾被川普告知「放輕鬆」，以及「小聲點」。

2020年5月11日，川普在白宮記者會 上，再次被姜維佳問道：「為何新冠肺炎病毒檢測對他而言，是一場全球競賽？」

平常就與記者針鋒相對的川普顯然不悅，回答道：「這個問題，妳應該去問中國；別問我，去問中國。」

川普當時顯得不耐煩，隨即點名下一位記；姜維佳不甘示弱，隨即起身反詰川普，「為何針對我」；川普回答：「我沒有針對你，下一位(記者請發問)。」

原本被點名的有線電視新聞網(CNN)記者準備接續提問，但川普又說「不是妳，是妳後面那位」；CNN記者不滿川普跳過她，說道「但你剛才點到我」；川普回答：「沒錯，但妳沒有回應，現在換別人了。」

這名CNN記者原本還想反駁，但川普突然說，「先生、女士，謝謝大家」，結束記者會並轉身離去。

姜維佳也是「亞裔美國記者協會」(Asian American Journalists Association)的活躍成員，她的其他重要報導包括川普彈劾案、2020年總統大選、最高法院保守派大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)及巴瑞特(Amy Coney Barrett)提名任命過程等。