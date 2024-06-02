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「原子彈之父」奧本海默孫子訪日本廣島 祈願世界更加和平

中央社／東京2日綜合外電報導
美國理論物理學家奧本海默認為量子物理學是現代理論物理學的聖經。（美聯社）
美國理論物理學家奧本海默認為量子物理學是現代理論物理學的聖經。（美聯社）

主導研發被稱為「原子彈之父」的奧本海默（Julius Robert Oppenheimer），其孫查爾斯．奧本海默（Charles Oppenheimer）昨天首度造訪曾遭原爆的日本廣島，祈願世界更加和平。

日本讀賣新聞報導，定居美國舊金山的49歲查爾斯到訪時，在86歲原子彈爆炸受害者小倉桂子陪同下，參觀了廣島和平紀念公園內的七大工業國集團（G7）廣島峰會紀念館，也熱情地向小倉提出許多有關原爆當時狀況等問題。

2023年5月在廣島舉行的G7峰會上，小倉曾向各國領袖分享原爆經驗，並獲得美國總統拜登贈送筆記本。查爾斯昨天在小倉手中這本筆記本上，寫上祈願世界更加和平的文字。

查爾斯對於能跟小倉會面感到「很感動」，也表示看到廣島的城市能從嚴重戰爭及轟炸後恢復到現在美麗樣貌，讓人感受到希望。

談到俄羅斯侵略烏克蘭陷入長期化等世界緊張情勢，查爾斯說，必須避免走向核戰，至於如何朝廢除核武器邁出建設性的步伐，應該從各國對話開始。

小倉說，聽說查爾斯背負「奧本海默」之名十分辛苦，她也是花了數十年才能跟大家分享原爆體驗，「即使只是歷史的一點，但我能感受到彼此間是相互連結的」。

查爾斯此行訪日主要是演講及與原爆被害人會面，結束廣島行程後，明天將轉往東京的一橋大學演講，並在日本記者俱樂部舉行記者會。

奧本海默 日本 G7

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