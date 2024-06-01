我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學家：Fed降息只差一條件 最快這時候出手

慎防萊姆病 夏天戶外活動小心蜱蟲

波音工廠爆恐慌模式：經理被指強調效率優先 品質受損？

編譯周辰陽／即時報導
美國波音公司位於華盛頓州艾弗雷特工廠的員工走近一架局部完工的777X飛機，攝於2020年1月。資料照片。路透
美國波音公司位於華盛頓州艾弗雷特工廠的員工走近一架局部完工的777X飛機，攝於2020年1月。資料照片。路透

衛報1日報導，根據波音公司員工和工會幹部的說法，該公司位於華盛頓州艾弗雷特（Everett, WA）的最大工廠處於「恐慌模式」，經理則被控糾纏員工，要對品質顧慮保持沉默。

波音公司一直在努力對付1月阿拉斯加航空1282號班機事故所引發的安全危機，也因為監管機關發起了一連串的調查，該公司的飛機生產線面臨嚴格審查。

波音的艾弗雷特工廠被譽為世界規模最大的製造廠房，處在波音的經營核心，負責製造747和767等飛機，並且維修787夢幻客機。但該廠一名為波音效力了超過30年的機械師聲稱，此地「充滿了」需要修理的有缺陷787飛機。

根據報導，這些787飛機中，許多是從波音在南卡羅來納州的工廠飛來；波音2021年將787飛機的最終組裝轉移到南卡州，被視為一項降低成本的措施。

因為擔心報復，這位機械師要求匿名。他告訴衛報，「我…不可能會想要在南卡州當一名機師，將這些（787）飛機從南卡州飛到這裡」。他說，「因為，當它們進入這裡時，我們就會把它們剝開」。

這位機械師聲稱，艾弗雷特廠的經理們「會糾纏機械師」，對品質保證顧慮跟潛在的維修保持沉默，強調速度和效率超過安全。他補充指出，「波音必須看著鏡子說，『我們錯了』」。波音公司沒有評論員工受到壓力而不要對品質提出問題的說法。

這位機械師還描述，當公司手忙腳亂讓監管機構、航空公司和乘客消除疑慮之際，787型飛機生產線的「巨大缺陷」如何帶來了龐大的壓力。他說，「現在，我們在艾弗雷特處於恐慌狀態」，因為波音的經理「終於搞清楚，比起知道出了什麼事的人，他們手下更多不知道出了什麼事的人」。

推特/X連結：https://x.com/guardian/status/1796857598601249077

南卡羅來納州 華盛頓州 推特

上一則

前第一夫人蜜雪兒母親辭世 享壽86歲

延伸閱讀

電池監管審查卡關 波音推遲向中國交付飛機

電池監管審查卡關 波音推遲向中國交付飛機
波音太空船星際飛機首次載人飛行 第3度延後

波音太空船星際飛機首次載人飛行 第3度延後
波音吹哨者死因出爐 法醫證實自殺

波音吹哨者死因出爐 法醫證實自殺
美對台軍售 中國商務部宣布制裁波音、通用等美企

美對台軍售 中國商務部宣布制裁波音、通用等美企

熱門新聞

皇家加勒比郵輪的海洋標誌號有一名乘客跳船身亡。圖為海洋標誌號示意圖，非事發當日。(路透)

海上噩夢 全球最大郵輪才出發 乘客跳船身亡

2024-05-28 16:30
拜登總統(前左)與次子杭特‧拜登(前右)。(歐新社)

拜登父子秘密會見華信主管劉亞東 證據曝光

2024-05-28 16:35
科學家已經發現，天生帶有兩個載脂蛋白ε4等位(APOE4)基因的人，罹患阿茲海默症的風險較高。但改變生活飲食習慣，可以降低發病風險。(路透)

植物性飲食、定期運動…改變生活習慣 他們逆轉阿茲海默

2024-05-25 12:26
國會參議員羅穆尼應邀至約翰霍普金斯大學畢業典禮演講，遭到觀眾噓聲，但他機智化解。(取自X平台)

提起習近平…約翰霍普金斯大學畢典演說遭打斷 羅穆尼機智化解

2024-05-26 17:41
傳前總統川普曾表示，他如重返白宮，將請特斯拉執行長馬斯克出任顧問。 （美聯社）

「我如重返白宮 你來當…」傳川普與馬斯克私聊新任務

2024-05-29 19:08
賓州提供成人日照服務的VNA照護中心主任洛佩爾(左)，陪一名長者唱老歌。(美聯社)

全美「成人日照服務」每天不到100元 比療養院便宜

2024-05-25 21:00

超人氣

更多 >
流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗

流浪狗大耳像蝙蝠⋯好心女抱回家養 認不出是什麼狗
紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴

紐約吃個中式麵食結帳嚇壞⋯華女喊好想家 大家卻說不算貴
洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元

洛杉磯5中國人涉嫌盜版蘋果手機退貨詐騙1230萬元
全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名

全球持有最多黃金儲備國家 這國第一名
中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名

中國留學生航拍軍事設施 司法部罕見以二戰法律控6罪名