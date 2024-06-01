波音工廠爆恐慌模式：經理被指強調效率優先 品質受損？
衛報1日報導，根據波音公司員工和工會幹部的說法，該公司位於華盛頓州艾弗雷特（Everett, WA）的最大工廠處於「恐慌模式」，經理則被控糾纏員工，要對品質顧慮保持沉默。
波音公司一直在努力對付1月阿拉斯加航空1282號班機事故所引發的安全危機，也因為監管機關發起了一連串的調查，該公司的飛機生產線面臨嚴格審查。
波音的艾弗雷特工廠被譽為世界規模最大的製造廠房，處在波音的經營核心，負責製造747和767等飛機，並且維修787夢幻客機。但該廠一名為波音效力了超過30年的機械師聲稱，此地「充滿了」需要修理的有缺陷787飛機。
根據報導，這些787飛機中，許多是從波音在南卡羅來納州的工廠飛來；波音2021年將787飛機的最終組裝轉移到南卡州，被視為一項降低成本的措施。
因為擔心報復，這位機械師要求匿名。他告訴衛報，「我…不可能會想要在南卡州當一名機師，將這些（787）飛機從南卡州飛到這裡」。他說，「因為，當它們進入這裡時，我們就會把它們剝開」。
這位機械師聲稱，艾弗雷特廠的經理們「會糾纏機械師」，對品質保證顧慮跟潛在的維修保持沉默，強調速度和效率超過安全。他補充指出，「波音必須看著鏡子說，『我們錯了』」。波音公司沒有評論員工受到壓力而不要對品質提出問題的說法。
這位機械師還描述，當公司手忙腳亂讓監管機構、航空公司和乘客消除疑慮之際，787型飛機生產線的「巨大缺陷」如何帶來了龐大的壓力。他說，「現在，我們在艾弗雷特處於恐慌狀態」，因為波音的經理「終於搞清楚，比起知道出了什麼事的人，他們手下更多不知道出了什麼事的人」。
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