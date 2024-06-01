波音工廠爆恐慌模式：經理被指強調效率優先 品質受損？

美國波音公司位於華盛頓州艾弗雷特工廠的員工走近一架局部完工的777X飛機，攝於2020年1月。資料照片。路透

衛報1日報導，根據波音公司員工和工會幹部的說法，該公司位於華盛頓州 艾弗雷特（Everett, WA）的最大工廠處於「恐慌模式」，經理則被控糾纏員工，要對品質顧慮保持沉默。

波音公司一直在努力對付1月阿拉斯加航空1282號班機事故所引發的安全危機，也因為監管機關發起了一連串的調查，該公司的飛機生產線面臨嚴格審查。

波音的艾弗雷特工廠被譽為世界規模最大的製造廠房，處在波音的經營核心，負責製造747和767等飛機，並且維修787夢幻客機。但該廠一名為波音效力了超過30年的機械師聲稱，此地「充滿了」需要修理的有缺陷787飛機。

根據報導，這些787飛機中，許多是從波音在南卡羅來納州 的工廠飛來；波音2021年將787飛機的最終組裝轉移到南卡州，被視為一項降低成本的措施。

因為擔心報復，這位機械師要求匿名。他告訴衛報，「我…不可能會想要在南卡州當一名機師，將這些（787）飛機從南卡州飛到這裡」。他說，「因為，當它們進入這裡時，我們就會把它們剝開」。

這位機械師聲稱，艾弗雷特廠的經理們「會糾纏機械師」，對品質保證顧慮跟潛在的維修保持沉默，強調速度和效率超過安全。他補充指出，「波音必須看著鏡子說，『我們錯了』」。波音公司沒有評論員工受到壓力而不要對品質提出問題的說法。

這位機械師還描述，當公司手忙腳亂讓監管機構、航空公司和乘客消除疑慮之際，787型飛機生產線的「巨大缺陷」如何帶來了龐大的壓力。他說，「現在，我們在艾弗雷特處於恐慌狀態」，因為波音的經理「終於搞清楚，比起知道出了什麼事的人，他們手下更多不知道出了什麼事的人」。

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